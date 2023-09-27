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BM: Genel Kurul'a daimi üyelerden sadece birinin üst düzeyde katılmış olması moral bozucu

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BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed, BM 78. Genel Kurulu'na Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden sadece ABD'nin başkan düzeyinde katılım sağlamış olmasının "moral bozucu" olduğunu belirtti.
BM: Genel Kurul'a daimi üyelerden sadece birinin üst düzeyde katılmış olması moral bozucu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amin Mohammed, 19-26 Eylül tarihleri arasında süren BM 78. Genel Kurulu'nun son gününde basına açıklamalarda bulundu.

Genel Kurul görüşmelerinde önemli ilerleme kaydedildiğine işaret eden Mohammed, "5 daimi üyeden sadece birinin başkan düzeyinde katılım sağlamış olması moral bozucu. Eğer o ülkelerden de daha üst düzey katılım sağlansaydı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ya da gündemdeki başka konularda belki daha somut kazanımlar elde edebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Sorunlara her zaman hemen çözüm bulmanın mümkün olmadığını aktaran Mohammed, BM Genel Kurulu'nun liderlerin bir araya gelmesi ve "konuşması" açısından önem taşıdığını ifade etti.

SAYILARLA BM 78. GENEL KURULU

Genel Kurul ve Toplantı Yönetiminden sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Movses Abelian ise 88 devlet başkanı ile 42 hükümet başkanının Genel Kurula katıldığını bildirdi.

Abelian, bunun şimdiye kadar en yüksek düzeyli katılım olduğunu söyledi.

Genel Kurul'a 21 kadının hitap ettiğini aktaran Abelian, en uzun konuşmayı bu yıl 38 dakikayla Burkina Faso, en kısa konuşmayı ise 9 dakikayla Ruanda'nın yaptığını kaydetti.

Abelian, 100'den fazla yan etkinliğin düzenlendiğini, 2 binden fazla da ikili görüşme talebi yapıldığını ifade etti.

Yaklaşık 13 bin temsilci ve diplomatın kayıt yaptırdığını belirten Abelian, 2 bin 600 civarında da basın akreditasyonu yapıldığını duyurdu.

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