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BM Genel Sekreteri Guterres: Azerbaycan ve Ermenistan ateşkese saygı göstermeli

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ermenistan ve Azerbaycan'ı 18 Ekim'de ilan edilen ateşkese uymaya davet etti.
BM Genel Sekreteri Guterres: Azerbaycan ve Ermenistan ateşkese saygı göstermeli

Dün Azerbaycan'ın Gence kentinde aralarında çocukların da bulunduğu 13 sivilin hayatını kaybetmesine yol açan saldırı için "kesinlikle kabul edilemez" diyen Guterres, bir an önce yapıcı müzakerelere başlanması çağrısında bulundu.

Azerbaycan ile Ermenistan 18 Ekim Cumartesi 00.00 itibarıyla Dağlık Karabağ'da insani yardımın ulaştırılabilmesi için ateşkes kararı alındığını açıkladıktan saatler sonra birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü, Azerbaycan'ın geçici ateşkesin yürürlüğe girmesinden dört dakika sonra Azerbaycan'ın topçu ve roket atışları yaparak ateşkesi ihlal ettiğini söyledi.

Azerbaycan da daha sonraki açıklamasında ateşkesi ihlal eden tarafın Ermenistan olduğunu duyurdu.

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