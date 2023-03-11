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BM raporu ortaya koydu: Türkiye, uyuşturucu kaçakçılığının geçiş noktası

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BM Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu, son açıkladığı uluslararası narkotik raporunda Türkiye’nin uyuşturucu kaçakçılığında geçiş noktası konumunun giderek arttığını bildirdi.
BM raporu ortaya koydu: Türkiye, uyuşturucu kaçakçılığının geçiş noktası

BM Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu (INCB), yeni açıkladığı 2022 yılı raporunda Türkiye'nin birçok uyuşturucunun Ortadoğu ve Avrupa pazarlarına ulaştırılmasına bir geçiş noktası olarak kullanıldığını bildirdi.

Voice of America’nın haberine göre 160 sayfalık kapsamlı uluslararası narkotik raporunda, Türkiye'nin uyuşturucu pazarında küresel geçiş noktası olması konumunun giderek arttığı kaydedildi. Raporda özellikle Güney Amerika’dan Türkiye’ye kaçırılan önemli miktarda kokain ele geçirildiği, bu durumun da potansiyel olarak Türkiye’nin kokain kaçakçılığının Ortadoğu ve Avrupa pazarlarına geçiş noktası olarak kullanımının arttığına işaret ettiği belirtildi.

Güney Amerika'dan Türkiye'ye sevk edilen kokainin bir kısmının gönderildikleri limanlarda bir kısmının da Türkiye'deki varış noktalarında ele geçirildiği kaydedilen raporda, 2022 Haziran ayında Ekvadorlu yetkililerin Guayaquil limanında Türkiye’ye giden bir muz konteynerinde 850 kg kokain ele geçirdiği, aynı limandan Türkiye'ye sevk edilen 250 kg’dan fazla kokainin de 2022 Nisan ayında Mersin limanında Türk yetkililer tarafından ele geçirildiği hatırlatıldı.

‘EROİN KAÇAKÇILIĞININ EN ÖNEMLİ NOKTASI’

Raporda, son yapılan değerlendirmelere göre Türkiye’deki organize suç gruplarının düşen afyon fiyatlarını telafi etmek için giderek kokaine yöneldiğinin görüldüğü belirtildi. Türkiye'de, 2020 yılında 1,96 ton kokain ele geçirildiği, 2022 yılındaysa bu rakamın 2,8 tonla rekor düzeye ulaştığı kaydedildi.

Raporda, Türkiye ve Balkan ülkelerinin İran ve Afganistan'dan Ortadoğu ve Avrupa'ya gönderilen uyuşturucuda önemli bir geçiş noktası olduğu belirtilerek, “Balkan rotası, eroin kaçakçılığı için en önemli rota olmaya devam etmektedir. Dünya genelinde eroin ve morfin kaçakçılığının yarısı bu yol üzerinden gerçekleştirilmesine rağmen, 2020 yılında Balkan ülkeleri ile Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde ele geçen eroin miktarı azalmıştır” ifadesi yer aldı.

Türkiye'de, 2021 yılında 22,2 tonluk rekor düzeyde eroin ele geçirildiği, bu miktarın 2019 yılında yakalanan 13,2 tonla kıyaslandığında neredeyse yüzde 70’lik önemli bir artışa işaret ettiği belirtildi.

‘METAMFETAMİN KULLANIMINDA BÜYÜK ARTIŞ’

Raporda, İran ve Türkiye'nin eroin kaçakçılığı yollarının metamfetamin kaçakçılığı için de kullanıldığı ve bu riskin giderek tırmandığı vurgulandı. Bu iki ülkenin, kendi bölgelerinde metamfetamin kaçakçılığında önemli artışlar kaydedildiğini bildirdikleri belirtildi.

Türkiye'de 2021 yılında metamfetamin kaçakçılığında büyük artışlar görülmeye devam ettiği, 2019’da ülkede yaklaşık 1 ton metamfetamin yakalandığı, 2020 yılında bu miktarın 4,1 tona, 2021 yılındaysa 5,5 tona ulaştığı kaydedildi. İstanbul Havalimanı’nın kargo terminalinde 2022’nin ilk beş ayında, üç büyük metamfetamin sevkiyatının ele geçirildiği bilgisine de yer verildi.

Türkiye'de başta metamfetamin olmak üzere uyuşturucu kullanımının halk sağlığı için büyük bir tehdit haline geldiği, son yıllarda artan madde kaçakçılığıyla birlikte ölümlerinde arttığı ifade edildi.

Türkiye’de tüm uyuşturucu kullanımından kaynaklanan ölümler içinde metamfetamin bağlantılı ölümlerin oranının 2018 yılında yüzde 6,2 olduğu, bu oranın 2020 yılında yüzde 31,2'ye yükseldiği kaydedildi. Türkiye’de pazarda daha kolay elde edilebilen daha düşük fiyatlı maddelere doğru bir kayma olduğu, bu durumun uyuşturucunun kötüye kullanılması vakalarında önemli artışa ve eğilimlerde değişikliklere yol açtığı kaydedildi.

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