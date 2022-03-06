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BM: Ukrayna'da 364 sivil öldü, 759 sivil yaralandı, gerçek sayı çok yüksek olabilir

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BM: Ukrayna'da 364 sivil öldü, 759 sivil yaralandı, gerçek sayı çok yüksek olabilir
BM: Ukrayna'da 364 sivil öldü, 759 sivil yaralandı, gerçek sayı çok yüksek olabilir

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta sivillere ilişkin istatistikleri paylaşmaya devam ediyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlattığı 24 Şubat'tan 5 Mart gece yarısına kadar 364 sivilin öldüğü, 759 sivilin yaralandığı bilgisi verilerek, "OHCHR, özellikle hükümet kontrolündeki bölgelerde ve son günlerde, yoğun çatışmaların sürdüğü bazı yerlerden bilgi alınmasının gecikmesi ve pek çok raporun hala teyit edilmeyi beklemesinden ötürü gerçek rakamların oldukça yüksek olduğuna inanıyor.” ifadesi yer aldı.

Öte yandan Ukraynalı yetkililer, ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.​​​​​​​

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