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BM'den "Libya'da Savaş Dış Müdahalelerle Yeni Bir Boyuta Taşındı" Uyarısı

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BM'den "Libya'da Savaş Dış Müdahalelerle Yeni Bir Boyuta Taşındı" Uyarısı
BM'den "Libya'da Savaş Dış Müdahalelerle Yeni Bir Boyuta Taşındı" Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''Libya'da savaş, eşi benzeri görülmemiş dış müdahale, sofistike silahlar ve yabancı paralı askerlerin dahil olmasıyla yeni bir boyuta taşındı.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyinde Berlin Konferansı'nın katılımcılarıyla yapılan Libya oturumunda konuşan Guterres, artan endişe verici askeri hareketliliğe karşı ''Zaman bizden yana değil.'' uyarısını yaptı.

Libya'da hükümet güçlerinin Sirte'ye doğru ilerlediğini belirten Guterres, ''Libya'da savaş, eşi benzeri görülmemiş dış müdahale, sofistike silahlar ve yabancı paralı askerlerin dahil olmasıyla yeni bir boyuta taşındı.'' diye konuştu.

''ASKERİ GELİŞMELERİN SÜRDÜĞÜ BİR ORTAMDA SEÇİM KIRILGAN OLUR''

Guterres, BM Libya Destek Misyonunun askerden arındırılmış bir bölge olasılığı dahil gerginliğin azaltılmasına ilişkin çabalarını yürüttüğünü vurgulayarak hükümet güçlerinin krizin çözümü için seçim çağrısı yaptığını ancak askeri gelişmelerin devam ettiği bir ortamda seçimin kırılgan olacağını ifade etti.

Trablus'un güneyi ve Terhune'de askeri faaliyetler sonucu 30 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 400 bine ulaştığını aktaran Guterres, 1 Nisan-30 Haziran'da 102 sivilin hayatını kaybettiğini, 254 kişinin yaralandığını hatırlattı.

PETROL SAHALARINA ABLUKA 6 MİLYAR DOLAR GELİR KAYBINA MAL OLDU

Guterres, petrol sahalarının kapalı olmasının Libya'da 6 milyar dolar gelir kaybına neden olduğuna da dikkati çekerek BM'nin ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerin petrol sahalarına uyguladığı ablukanın kaldırılması için ara buluculuk yaptığını söyledi ve BM Güvenlik Konseyinden bu çabalara destek vermesini istedi.

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