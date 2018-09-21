  • BIST 97.474
  • Altın 243,155
  • Dolar 6,2509
  • Euro 7,3635
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

BM’den ‘Soçi’ çağrısı: Anlaşma 3 milyon sivili kurtarabilir

» »
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Soçi mutabakatının uygulanması çağrısı yaptı.
BM’den ‘Soçi’ çağrısı: Anlaşma 3 milyon sivili kurtarabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 25 Eylül'de başlayacak BM 73. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesi BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Guterres, çok uluslu sistemin tehlikede olduğu uyarısında bulunarak dünya liderlerine uluslararası işbirliği çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çok uluslu sistemi tehdit edip etmediği yönündeki bir soruyu ise Guterres yanıtsız bıraktı ve gelecek hafta dünya liderlerine hitabında çok uluslu sistemi korumanın gerekliliğini vurgulayacağını söyledi.

“3 milyon sivili felaketten kurtarabilir”

İdlib'de ateşkesin korunmasına yönelik Soçi Mutabakatı'nı değerlendiren Guterres, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki silahlardan arındırılmış tampon bölge oluşturulmasına ilişkin anlaşma tam anlamıyla uygulanırsa 1 milyonu çocuk 3 milyon sivili felaketten kurtarabilir." dedi.

Guterres, Soçi mutabakatının uygulanması, sivillerin korunması, insani erişim sağlanması ve Cenevre sürecinin ilerlemesi için tüm taraflara güçlü bir taahhütte bulunmaları çağrısı yaptı.

Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde ABD Başkanı Trump'ın gelecek hafta hedef alması beklenen İran nükleer anlaşmasına ise desteğini yineledi.

ABD'nin finansal destek vermeyi kestiği BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) ile ilgili de değerlendirmede bulunan Guterres, UNRWA için ilave fonları olduğunu ve kuruluş destekli okulları, dönem sonuna kadar kaynak aktarılacağının garantisi olmasa bile açmaya karar verdiklerini söyledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Trump'tan İspanya'ya: Sahra Çölü'ne duvar örün20 Eylül 2018 Perşembe 13:23
  • AB zirvesinde mülteci meselesine çözüm aranıyor20 Eylül 2018 Perşembe 09:31
  • Hambach ormanındaki operasyon esnasında bir kişi öldü20 Eylül 2018 Perşembe 09:24
  • İngilizlerden alçak yayın! Türkiye'ye göz diktiler19 Eylül 2018 Çarşamba 16:26
  • Kuzey ve Güney Kore liderleri buluştu18 Eylül 2018 Salı 15:23
  • AB'den otomobil devlerine soruşturma18 Eylül 2018 Salı 15:05
  • AB yaz saati uygulamasını kaldırıyor18 Eylül 2018 Salı 15:03
  • Almanlar göç konusunda iyimser18 Eylül 2018 Salı 09:45
  • Berlin'deki Erdoğan karşıtı protestoya yasak kararı18 Eylül 2018 Salı 09:28
  • Putin: Erdoğan'la kapsamlı ve yapıcı görüşmeler yaptık, mutabakata vardık17 Eylül 2018 Pazartesi 20:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti