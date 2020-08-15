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BMGK’dan İran’a yönelik silah ambargosunu uzatmaya ret

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BMGK’dan İran’a yönelik silah ambargosunu uzatmaya ret
BMGK’dan İran’a yönelik silah ambargosunu uzatmaya ret

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) uluslararası barış ve güvenliği sağlama misyonu olduğunu belirterek, “BMGK, bugün en temel misyonunu yerine getirememiştir” dedi.

BMGK’nın, İran’a yönelik silah ambargosunun uzatılmasına yönelik karar tasarısını reddettiğini aktaran Pompeo, “BMGK, dünyanın önde gelen terör destekçisi devletine, 10 yıldan uzun süredir ilk kez hiçbir BM kısıtlaması olmadan konvansiyonel silah alma ve satma yolu açmıştır. BMGK’nın uluslararası barış ve güvenliğin savunulmasında kararlı davranamaması, affedilemez” dedi.

BMGK’nın, Orta Doğu’da İran’ın eylemleri nedeniyle tehlike altında olan birçok ülkenin İran’a silah ambargosu çağrılarını reddettiğini vurgulayan Pompeo, şunları söyledi:

“Bu ülkeler, silah ambargosu uzatılmazsa İran’ın daha çok kaos ve yıkım yayacağını biliyor ancak BMGK bunu görmezden gelmeyi seçti. ABD hiçbir zaman bölgedeki dostlarının BMGK’daki taleplerinin peşini bırakmayacak. Teokratik terör rejiminin, Avrupa’nın, Orta Doğu’nun ve diğer bölgelerin kalbini tehdit edecek şekilde silah satıp alma özgürlüğü olmamasını sağlamak için çalışacağız.”

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