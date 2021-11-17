  • BIST 1.707,040
  • Altın 636,16
  • Dolar 10,5989
  • Euro 12,0063
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Böbrek taşı belirtileri nelerdir?

» »
Böbrekte taşların oluşumu birçok faktörün bir araya gelmesi ile ortaya çıkmaktadır.
Böbrek taşı belirtileri nelerdir?

Böbreklerde şekillenen ve atılan idrarın miktarı çok önemli olup, bir takım faktörlerin etkisi ile bazı kimyasal maddelerin idrar yoluyla atılımı artmakta ve alınan sıvı miktarına bağlı olarak azalabilen idrarda bu maddeler kolayca çökerek, küçük kristallerin oluşmasına yol açmaktadır. Bu kristaller şekillendikten sonra hızla birleşerek böbrek taşlarını oluşturmaktadır. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mesut Yeşil, böbrek taşı hakkında bilgi verdi.

Böbrek taşları erkeklerde kadınlara göre 2-3 kat daha fazla oluşmaktadır. Sıcak iklimlerde (ülkemizin özellikle güney ve güneydoğu bölgelerinde olduğu gibi), yaz aylarında terlemeye ve yetersiz sıvı alımına bağlı olarak daha sık gerçekleşir. Aynı zamanda ramazan aylarında sıvı alımının önemli oranda azalması da etkili olabilmektedir. Diğer taraftan son yıllarda tüketilen besinlerin bu konudaki önemi de giderek artmakta olup, bazı yiyecek ve içeceklerin taşların oluşmasına yol açtığı bilinmektedir.

Taşların oluşmasını önlemede en önemli faktör, alınan sıvı miktarıdır. Bünyesi taş oluşturmaya yatkın kişiler, yeteri kadar su içmezse (günde en az 2-2.5 lt.) idrar miktarı azalacak, idrar daha yoğun bir duruma gelecek ve idrardaki taş oluşturan maddelerin çökmesi ile yeni taşlar oluşacaktır. Bütün bunların haricinde ailesinde taş hastalığı olan bireyler de taş hastalığı açısından önemli risk altındadır.

Böbrek taşı belirtileri nelerdir?

Taşın bulunduğu taraftaki yan boşluk ağrısı en önemli belirtidir. Ağrı şiddetli, bıçak saplanır tarzda olabildiği gibi bazen de uzun sürebilen ve dayanılabilen yan ağrıları olabilmektedir. Özellikle böbrekten çıkıp idrar kanalına (üreter) giren taşlar, çok daha şiddetli ağrı oluşturmaktadır. Ağrının şiddeti zaman zaman artıp azalabilir. Ayrıca idrarda kanama, yanma, bulantı ve kusma da görülebilmektedir.

Taş hastalığı teşhis ve tedavi yöntemleri nelerdir?

En sık uygulanan inceleme yöntemi ultrasonografidir. Hastalara herhangi bir uygulama zorluğu oluşturmayan, basit ve pratik bir uygulamadır. Boş veya ilaçlı böbrek filmi (IVP), spiral, bilgisayarlı tomografi gibi radyolojik yöntemlerle de teşhis konulabilmektedir. Tedavi planı, taşların bulundukları yere, sayısına ve taşların çapına bağlı olarak değişmektedir.

 

CNN.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyayı Ayağa Kaldıracak Müjde! Uğur Şahin Kanserin Aşısını Buldu17 Kasım 2021 Çarşamba 18:09
  • Dr. Nesil Bayraktar aşılanma ve toplumsal duyarlılık artmazsa COVID-19 salgınının ivme kazanabileceğini kaydetti17 Kasım 2021 Çarşamba 15:53
  • Dr. Onbaşı: 6 entübe hastanın 4’ü aşısız17 Kasım 2021 Çarşamba 14:21
  • Covid-19'da vaka patlaması! En Küçük Hasta 2 Yaşında17 Kasım 2021 Çarşamba 14:07
  • Pfizer'dan corona virüs ilacı için onay başvurusu17 Kasım 2021 Çarşamba 11:40
  • Bilim Dünyası Şaştı: HIV Vücudundan Yok Oldu16 Kasım 2021 Salı 22:24
  • Kan sulandırıcı kullanan DİKKAT!16 Kasım 2021 Salı 21:17
  • Açken neden sinirli oluruz? İşte bilimsel yanıtı...16 Kasım 2021 Salı 21:05
  • Bilim Dünyası Şaştı: HIV Vücudundan Yok Oldu16 Kasım 2021 Salı 21:04
  • Pfizer, Kovid-19'a Karşı Ağızdan Alınan İlaç İçin Lisans Anlaşması İmzaladı16 Kasım 2021 Salı 20:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti