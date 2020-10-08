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Böbrekleri bitiren alışkanlıklar neler?

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Böbrek rahatsızlıkları, genel sağlığı da olumsuz yönde etkiliyor. Günlük yaşamda dikkat etmediğimiz bazı unsurlar böbrek sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir.
Böbrekleri bitiren alışkanlıklar neler?

Vücudumuzda çok önemli bir yer tutan böbreklerimiz kanı filtreler, metabolizmanın atık ürünlerinin atılmasını sağlar. 

Vücudun asit baz dengesini düzene sokar, vücudun sıvı elektrolit dengesini düzenler, kan basıncını ve kan hacmini düzenler, gerekli hormonları ve enzimleri üretir.

Böbreklerimizin zarar görmesi kaçınılmaz olarak sağlığımızı da olumsuz yönde etkiler. Ancak günlük yaşantımızda yaptığımız bazı hatalar böbreklerin zarar görmesine sebep olabilir. Peki, gün içerisinde yaptığımız hangi yanlışlar böbreklerimize zarar verir? 

AŞIRI PROTEİN TÜKETİMİ 

Fazla protein tüketimi, fazla amonyak üretir. Böbrek ise bunu nötralize etmek için aşırı çalışır ve böylece yavaş yavaş güçten düşer.
Yüksek proteinli diyetler ve yoğun protein tozları kullananlarda böbrekler olumsuz etkileniyor.

TUZ 

Tuz, böbrek yetmezliğine katkıda bulunan en büyük yardımcıdır. Çok fazla tuz tüketilmesi, vücut elektrolitlerini ve kan basıncını düzenlemek için böbreklere fazla baskı uygular.

DEHİDRASYON (VÜCUDUN FAZLA SU KAYBETMESİ) 

Dehidrasyon durumu, susuzluğu yok sayar ve vücudu kuru tutmak için böbrek fonksiyonunu durdurur. Börek düzgün bir şekilde çalışabilmek için suya ihtiyaç duyar. Bunun için günde yaklaşık 10 bardak su içilmeli. Yeterince su tükettiğinizi anlamak için idrarınızın rengine bakmalısınız.

Sağlıklı idrar rengi sarı renktir. İdrar rengindeki farklılıklar bazı hastalıkların habercisi olabilir. İdrarın rengi koyu ya da açık renk olabilir... İdrar koyu sarıysa gerektiği kadar sıvı almamışsınız demektir. Açık sarı ise çok fazla sıvı aldığınızı gösterir.

SİGARA 

Kan damarlarının daralması ve sertleşmesiyle bağlantılı olarak böbrekler de dahil tüm vücut organlarına kan temini olumsuz olarak etkilenir.

ALKOL 

Çok fazla alkol tüketimi, kandaki ürik asit düzeyini artırır. Böbreklerdeki boruların tıkanmasına ve taş oluşumuna neden olur.

İLAÇLAR 

İlaçların kötüye kullanımı, özellikle ağrı kesici, böbreklere zarar verebilecek yan etkilere yol açabilir. Öte yandan, özellikle kan basıncı ve diyabet için reçete edilen bazı ilaçların doğru dozda ve doğru şekilde alınması gerekir. Doğru alınamaması böbrek yetmezliğine neden olabilir.

B6 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ 

Maryland Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, B6 vitamini eksikliğinin böbrek taşı riskini artırdığını gösterdi.  Bu vitamin kaynakları arasında ayçiçeği tohumları, Antep fıstığı, nohut, balık ve nişastalı sebzelerde bulunur.

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