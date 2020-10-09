  • BIST 1.166
  • Altın 486,620
  • Dolar 7,8443
  • Euro 9,2684
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1915 test yapıldı, 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Böbrekleri bitiren alışkanlıklar neler?

» »
Böbrek rahatsızlıkları, genel sağlığı da olumsuz yönde etkiliyor. Günlük yaşamda dikkat etmediğimiz bazı unsurlar böbrek sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Peki böbreklere zarar veren bu faktörler neler?
Böbrekleri bitiren alışkanlıklar neler?

Vücudumuzda çok önemli bir yer tutan böbreklerimiz kanı filtreler, metabolizmanın atık ürünlerinin atılmasını sağlar. 

Vücudun asit baz dengesini düzene sokar, vücudun sıvı elektrolit dengesini düzenler, kan basıncını ve kan hacmini düzenler, gerekli hormonları ve enzimleri üretir.

Böbreklerimizin zarar görmesi kaçınılmaz olarak sağlığımızı da olumsuz yönde etkiler. Ancak günlük yaşantımızda yaptığımız bazı hatalar böbreklerin zarar görmesine sebep olabilir. Peki, gün içerisinde yaptığımız hangi yanlışlar böbreklerimize zarar verir? 

AŞIRI PROTEİN TÜKETİMİ 

Fazla protein tüketimi, fazla amonyak üretir. Böbrek ise bunu nötralize etmek için aşırı çalışır ve böylece yavaş yavaş güçten düşer.

Yüksek proteinli diyetler ve yoğun protein tozları kullananlarda böbrekler olumsuz etkileniyor.

TUZ 

Tuz, böbrek yetmezliğine katkıda bulunan en büyük yardımcıdır. Çok fazla tuz tüketilmesi, vücut elektrolitlerini ve kan basıncını düzenlemek için böbreklere fazla baskı uygular.

DEHİDRASYON (VÜCUDUN FAZLA SU KAYBETMESİ) 

Dehidrasyon durumu, susuzluğu yok sayar ve vücudu kuru tutmak için böbrek fonksiyonunu durdurur. Börek düzgün bir şekilde çalışabilmek için suya ihtiyaç duyar. Bunun için günde yaklaşık 10 bardak su içilmeli. Yeterince su tükettiğinizi anlamak için idrarınızın rengine bakmalısınız.

Sağlıklı idrar rengi sarı renktir. İdrar rengindeki farklılıklar bazı hastalıkların habercisi olabilir. İdrarın rengi koyu ya da açık renk olabilir... İdrar koyu sarıysa gerektiği kadar sıvı almamışsınız demektir. Açık sarı ise çok fazla sıvı aldığınızı gösterir.

SİGARA 

Kan damarlarının daralması ve sertleşmesiyle bağlantılı olarak böbrekler de dahil tüm vücut organlarına kan temini olumsuz olarak etkilenir.

ALKOL 

Çok fazla alkol tüketimi, kandaki ürik asit düzeyini artırır. Böbreklerdeki boruların tıkanmasına ve taş oluşumuna neden olur.

İLAÇLAR 

İlaçların kötüye kullanımı, özellikle ağrı kesici, böbreklere zarar verebilecek yan etkilere yol açabilir.

Öte yandan, özellikle kan basıncı ve diyabet için reçete edilen bazı ilaçların doğru dozda ve doğru şekilde alınması gerekir. Doğru alınamaması böbrek yetmezliğine neden olabilir.

B6 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ 

Maryland Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, B6 vitamini eksikliğinin böbrek taşı riskini artırdığını gösterdi. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beslenme yetersizlikleri kan hastalıklarına neden olabiliyor09 Ekim 2020 Cuma 19:58
  • D vitamini yetersizliği Covid-19’un şiddetini artırıyor09 Ekim 2020 Cuma 14:50
  • Antibiyotik kullanımına dikkat! Yeni bir küresel salgına neden olabilir09 Ekim 2020 Cuma 14:30
  • Her kaşık bal şifa değil hastalık saçıyor. Bayburt Üniversitesi'nden Doç. Dr. Özkan Bayram açıkladı09 Ekim 2020 Cuma 14:10
  • Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 36 milyon 754 bini aştı09 Ekim 2020 Cuma 13:41
  • En sık belirtisi kitleler! 627 bin kişi bu yüzden hayatını kaybetti09 Ekim 2020 Cuma 13:10
  • ‘Corona virüsü, ciltte 11 saate kadar yaşayabiliyor’09 Ekim 2020 Cuma 12:50
  • Uzmanından Kas Ağrıları İçin Ozon Terapisi Önerisi09 Ekim 2020 Cuma 11:06
  • Kirli Eller Göz İltihaplanmasına Sebep Oluyor !09 Ekim 2020 Cuma 09:59
  • Gözyaşında korona virüsü tespit edildi09 Ekim 2020 Cuma 09:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti