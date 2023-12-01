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Boğarak öldürdüler, para dolu çantayı alıp kaçtılar...

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Girne'de İmaj Photo Stüdyo'da ölü bulunan Rus vatandaşı Mikhail Kamyshanov'un katil zanlıları Serhii Mykhaılıchenko, eşi Katerina Kotenko ve suç ortağı Andrei Volkovskii, ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı
Boğarak öldürdüler, para dolu çantayı alıp kaçtılar...

Müfettiş Muavini Şükrü Baz zanlıların “Adam öldürme” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis, şahsın Mikhail Kamyshanov’un Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, tadilat halinde bulunan İmaj Photo Stüdyo isimli iş yerinde saat 17.00 sıralarında ölü olarak bulunduğunu söyledi.

Polis, Mikhail Kamyshanov’a yapılan otopsi sonucu elle boğularak, öldürüldüğünün belirlendiğini açıkladı.

Polis, olayla ilgili yapılan soruşturma sonucu kamera görüntülerinin incelendiğini ve şüpheli olarak, Serhii Mykhaılıchenko, Katerina Kotenko ve Andrei Volkovskii’nin tutuklandığını söyledi. 

Polis, olay günü saat 09.00 sıralarında Serhii Mykhaılıchenko’nun dükkana girdiğini, yarım saat sonra da Andrei Volkovskii’nin olay yerine gittiğini söyledi.

Polis, bir süre sonra da Mikhail Kamyshanov’un da sırt çantası ile iş yerine girdiğini açıkladı.  Baz, dükkanın mutfak kısmında yaşanan cinayetin ardından zanlı Myhhailikhenko’nun arka kapıyı kırarak maktulün para dolu sırt çantasını, cep telefonunu, ev anahtarını ve cüzdanını çalarak kaçtığını kaydetti.

Müfettiş Muavini Şükrü Baz, katil zanlısı Myhhailikhenko’nun zanlı Andrei Volkovski ve zanlı Katerina Kotenko’nun yardımı ile para dolu çantayı kaçırdıklarını ifade etti.

Myhhailikhenko’a ait cüzdanın Lapta bölgesinde bulunduğunu ifade eden Baz, aranan diğer emarelerin henüz bulunmadığını kaydetti.

Baz, alınan 3 günlük tutukluk süresinde 40 kişinin sorgulanıp 28 ifade alındığını, tespit edilen 11 kamera görüntüsünün mercek altına alındığını söyledi. Soruşturmayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıktığını, sirkat edilen paraların henüz bulunmadığını ifade eden Baz, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Evren Mürsel, zanlıların soruşturma kapsamında 7 gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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