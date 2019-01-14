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Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına ne iyi gelir? İşte doğal tedavi önerileri

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Boğaz ağrısının tedavisi için öncelikle sebebini araştırılması gerekiyor. Boğaz ağrısının sebebi soğuk algınlığı olabileceği gibi faranjit gibi farklı bir hastalık da olabilir.
Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına ne iyi gelir? İşte doğal tedavi önerileri

Teşhis sonrası boğaz ağrısını geçirmek için ilaç tedavisinin yanı sıra evde hazırlanabilecek doğal tedavi yöntemleri de denenebilir. İşte boğaz ağrısını geçirmek için yapılması gerekenler...

Boğaz ağrısı nedenleri enfeksiyonlardan yaralanmalara kadar değişir.  Boğaz ağrısı beraberinde öksürük ve yanma görülmesi de sıkça rastlanan belirtilerdir. Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısı için ilaç kullanmadan doğal yolla rahatlama mümkün mü? İşte bu sorularınıza yanıtlar…

BOĞAZ AĞRISI NASIL GEÇER?

Viral bir enfeksiyonun neden olduğu boğaz ağrısı genellikle beş ila yedi gün sürer ve tıbbi tedavi gerektirmez. Ancak, ağrı ve ateşi hafifletmek için birçok insan asetaminofen veya diğer hafif ağrı kesicilere yönelir. Ayrıca bal gibi (alerjiniz yoksa) boğazı yumuşatacak besinlerle doğal tedavi yöntemleri de tercih edilebilir. Bol bol su tüketmek de faydalıdır. Farenjit nedeniyle oluşan boğaz ağrısı için adaçayı tüketilebilir. Sigara ve benzeri boğazı tahriş eden zararlı etkenlere de mağruz kalmamak gerekir.

Çocuklara veya gençlere aspirin verirken dikkatli olun. Suçiçeği veya grip benzeri semptomlardan kurtulan çocuklar ve gençler asla aspirin almamalıdır. Bunun nedeni, aspirinin, bu tür çocuklarda nadir fakat potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durum olan Reye sendromudur.

BOĞAZDA BAKTERİYEL ENFEKSİYON TEDAVİSİ

Eğer boğaz ağrınız bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanıyorsa, doktorunuz antibiyotik reçete edecektir. Semptomlar bitmiş ya da azalmış olsa bile, reçete edilen antibiyotikleri tam olarak almalısınız. Tüm ilaçların talimatlara uygun olarak alınmaması, enfeksiyonun kötüleşmesine veya vücudun diğer bölgelerine yayılmasına neden olabilir. Boğaz ağrısını tedavi etmek için antibiyotik tedavisinin tamamlanmaması, çocuğun romatizmal ateş veya ciddi böbrek iltihabı riskini artırabilir.

BOĞAZ AĞRISI İÇİN BİTKİSEL TEDAVİ ÖNERİSİ

Boğaz ağrısı, viral veya bakteriyel enfeksiyondan başka bir durumun belirtisi ise, tanıya bağlı olarak başka tedaviler düşünülecektir. Çoğu boğaz ağrısını evde tedavi edebilirsiniz. Bağışıklık sisteminizin enfeksiyonla savaşmasına olanak sağlamak için bol bol dinlenmek önemlidir.

Boğaz ağrısını hafifletmek için:

– Sıcak su ile 1/2 ila 1 çay kaşığı tuzu karıştırıp gargara yapın

– Bal ile sıcak çay, çorba suyu veya limonlu ılık su gibi boğazı yatıştırıcı sıcak sıvılar tüketin. Bitkisel çaylar özellikle boğaz ağrısını yatıştırıcı özelliğe sahiptir.

– Boğaz pastili emmek boğaz ağrısını rahatlatmada etkilidir.

– Bulunduğunuz ortamdaki havayı nemlendirin

– Boğazınızı daha iyi hissedinceye kadar sesinizi dinlendirin.

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