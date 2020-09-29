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Bol bol tüketin! Koronavirüs lahana turşusuyla savaşamıyor

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Lahana turşusu bağışıklık sistemimizin koronavirüsle savaşmasına yardımcı olabilir. Covid-19 tehdidiyle soğuk ve grip sezonuna girerken, enfeksiyondan korunmak için güvenebileceğimiz dört önemli noktayı bir araya getirdik.
Bol bol tüketin! Koronavirüs lahana turşusuyla savaşamıyor

LAHANA TURŞUSU

Bir çalışma, fermente sebzeler yemeyi Covid-19'dan daha düşük ölme riski ile ilişkilendirdi.

Öyleyse solunum yolu enfeksiyonları tehdidini azaltmaya nasıl yardımcı olabilir? Klinik gastrointestinal bilim insanı Dr. Anthony Hobson şöyle açıklıyor: 'Bağırsak en büyük bağışıklık organıdır ve bizi her türlü bakteri ve virüsten koruma savaşında ön cephedir. İyi böcekleri çok çeşitli yiyeceklerle beslememiz gerekiyor. Fermente olanlar, bağırsak sağlığını ve vücudun bağışıklık tepkisini geliştiren probiyotik bakteriler açısından zengindir.'

EL YIKAMAK

Imperial College London'da Solunum Tıbbı Profesörü Pallav Shah, 'Covid-19'dan iyi bir şey çıktıysa, ellerinizi yıkamanın enfeksiyon riskini azaltmanın ne kadar basit ve etkili bir yolu olduğudur diyebiliriz' diyor. University College London'da Mayıs ayında yayınlanan bir araştırma, elleri günde altı ila 10 kez yıkamanın koronavirüse yakalanma riskini üçte bir azalttığını ve genellikle daha düşük soğuk algınlığı ve grip bulaşma riskiyle ilişkilendirildiğini gösteriyor. Yıkayamıyorsanız, el dezenfektanı kullanın.

TAKVİYELER

Araştırmalar, D vitamini eksikliğinin solunum yolu enfeksiyonlarına duyarlılığı artırdığını göstermiştir. İngiltere Halk Sağlığı, güneş ışığının olmadığı durumlarda her gün D vitamini takviyesi almamızı tavsiye ediyor. Tabii kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Bağışıklık dostu bir başka takviye de deniz ürünlerinde, kümes hayvanlarında, bakliyatlarda ve yemişlerde bulunan ve solunum yolu enfeksiyonlarına duyarlılığı azaltmaya yardımcı olan çinkodur.

UYKU

Araştırmacılar, beş saatten az uyuyan sağlıklı kişilerin soğuk algınlığı olasılığının dört buçuk kat daha fazla olduğunu bulmuşlardır. Yeterli uyku olmadan (uzmanlar gecede yedi ila sekiz saat önermektedir) sitokin adı verilen koruyucu proteinleri üretme ve salma olasılığımız daha düşüktür. Bunlar, vücudun enfeksiyona karşı tepkisini koordine etmeye yardımcı olur ve bunlar olmadan bağışıklık sistemi, soğuk algınlığı ve grip gibi virüslerle tam olarak savaşamaz. Kronik uyku yoksunluğunun grip aşısının etkinliğini azalttığı bile gösterilmiştir.

FAZLA KİLO

Fazla kilolu olmak, solunum yolu enfeksiyonları için bir risk faktörü değildir, ancak semptomların atılmasını zorlaştırabilir. Fazla yağ taşımanın, kronik iltihaplanmaya neden olabileceği için bağışıklık fonksiyonu üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu bilinmektedir. Bu, bir virüse maruz kaldığımızda meydana gelirse, saldırıyı monte etmekten sorumlu hücreler daha az etkili çalışır. Kilonuzu düşük tutmak için egzersiz yapın, düşük kalorili ve besin açısından zengin meyve ve sebzelerle dengeli bir diyet yapın.

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