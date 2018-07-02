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Bomba erken seçim tahmini! Ankara ve İstanbul'u kim kazanacak?

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Bomba erken seçim tahmini! Ankara ve İstanbul'u kim kazanacak?
Bomba erken seçim tahmini! Ankara ve İstanbul'u kim kazanacak?

24 Haziran seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden anket şirketi KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır'a göre 2020 yılında erken genel seçim var... Ağırdır'a göre yerel seçimde de AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedecek...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti MKYK Toplantısı'nda 'erken seçime hazırlık yapın' talimatının ardından yerel seçimlerin erkene alınacağı iddiası gündeme bomba gibi düşerken bir erken seçim iddiası da ünlü anketçi KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır'dan geldi. Ağırdır, 2020 yılında erken genel seçim olacağını iddia etti. 24 Haziran'daki seçim için en yakın anket sonuçlarını açıklayan KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, iktidarın 'seçimle gelecek olan heyecana ihtiyaç duyduğu' görüşünü dile getirirken 2020'de erken genel seçim yapılacağını iddia etti. Ağırdır'a göre AK Parti'nin yerel seçimde İstanbul ve Ankara belediyelerini kaybetmesi 'muhtemel.'

'2020'DE ERKEN GENEL SEÇİM VAR...' Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) 24 Haziran seçim sonuçlarının ve sonrası sürecin konuşulduğu 'Demokrasiyi Kazanmak' konulu panel düzenledi. Bu panelde konuşan Ağırdır, 2020 senesinde genel seçim olacağını öne sürerken çarpıcı rakamlar verdi. İşte Ağırdır'ın açıkladığı o rakamlar:

KORKULAR GEÇTİKTEN SONRA... "Artık akılları, enerjileri bitti. Seçimle gelecek heyecana ihtiyaçları var. İnsanların korkuları geçtikten sonra, gündelik hayatta eleştirileri yüksek. Halkın yüzde 82'si eğitim sisteminin kötü olduğunu söylerken, yüzde 65 de ekonomiye güvenmediğini söylüyor."

KUR'AN KURSU ARAŞTIRMASI... "Türkiye insanının sağduyusuna güvenmek lazım. Mesela 2015'te kızımı 'kuran kursuna gönderirim" diyenlerin oranı yüzde 80 iken bugün bu oran yüzde 20'lere düşmüş durumda. Bilime güvenirsek biz buradan çıkarız. OHAL'e, korkuya rağmen yüzde 49 almak umutlanmaya değer."

'İKTİDAR'IN İSTANBUL VE ANKARA'YI KAYBETMESİ MUHTEMEL'... Yerel seçimlerde çok şeyin değişebileceğini söyleyen Bekir Ağırdır, "4 parti 'Yeni günü hep beraber inşa edeceğiz' diyerek yerel seçimlere gitmeli. İktidarın yerel seçimlerde İstanbul, Ankara gibi büyükşehirleri kaybetmesi muhtemel, Üsküdar gibi ilçeler de kazanılabilir" ifadelerini kullandı.

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