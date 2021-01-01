Boris Johnson'ın babası Fransız vatandaşlığına geçiyor

İngiltere'yi Brexit süreciyle AB'den koparan Başbakan Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson, Fransız vatandaşlığına başvurduğunu söyledi. Brexit geçiş sürecinin sona ermesiyle İngiliz vatandaşları, Avrupa Birliği ülkelerinde süresiz oturma ve çalışma izni hakkını kaybedecek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson, Brexit geçiş döneminin sona ermesinden önce Fransız vatandaşlığına başvurduğunu söyledi.

Osmanlı'nın son İçişleri Bakanlarından Ali Kemal'in torununun oğlu olmasıyla da tanınan Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson, Fransız radyo kanalı RTL'ye yaptığı açıklamada, "Bu bir Fransız olma meselesi değil. Yanılmıyorsam zaten Fransız'ım. Annem Fransa'da doğdu, annesi de büyükbabası gibi tamamen Fransız'dı" dedi.

Vatandaşlığa başvurmasının zaten sahip olduğu şeyi elde etme meselesi olduğunu belirten Johnson, bundan da büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

AB üyesi Fransa'nın vatandaşlığına geçmek, otomatik olarak AB vatandaşlığını da getiriyor.



Brexit'in ardındaki geçiş sürecinin sona ermesiyle İngilizler, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde süresiz oturma ve çalışma izni hakkını kaybedecek. 2016 Brexit referandumundan bu yana binlerce İngiliz'in AB ülkeleri vatandaşlığına geçtiği biliniyor.

OĞLUNUN POLİTİKALARINI DESTEKLEMİYOR

80 yaşındaki baba Johnson, 40 yıl önce Avrupa Parlamentosu üyesi olarak görev yapmıştı. İngiltere'nin 1973'te AB'ye üye olmasının ardından da Brüksel'de çalışan ilk İngiliz memurlarından biri olmuştu.