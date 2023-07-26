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Borrell Kur'an yakma eylemlerini kınadı

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.
Borrell Kur'an yakma eylemlerini kınadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, son zamanlarda İsveç ve Danimarka'da gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerini kınadı.

Çarşamba günü Brüksel'de konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Borrell, "Kur'an veya diğer kutsal kabul edilen kitaplara zarar verilmesi, aşağılayıcı, saygısız ve açık bir provokasyondur" ifadelerini kullandı. Borrel açıklamasında, "Avrupa Birliği'nde ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve buna bağlı hoşgörüsüzlüğe yer yoktur" dedi.

Kendilerini "Danimarkalı Vatanseverler" olarak adlandıran bir grup son olarak Salı günü Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Mısır Büyükelçiliğinin önünde yeniden Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Bu eylem, Danimarka'da bir hafta içinde meydana gelen üçüncü Kur'an-ı Kerim yakma eylemi oldu.

İsveç'te de Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-Kerim yakılmış ve üzerine basılarak çiğnenmişti.

İsveç ve Danimarka’da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemler Türkiye ve bazı İslam ülkelerinde tepkiyle karşılanıyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı eylemleri kınarken, Irak, Yemen ve Cezayir'de kitlesel gösteriler düzenlendi.

Irak'ta göstericiler İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği'ni basmış ve binada yangın çıkarmıştı.

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