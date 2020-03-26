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Bosch hızlı koronavirüs testi geliştirdi

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Almanya’nın teknoloji şirketlerinden Bosch, numunenin alındığı yerde sonuç verebilecek hızlı bir koronavirüs testi geliştirdiğini açıkladı.
Bosch hızlı koronavirüs testi geliştirdi

Dünya önde gelen teknoloji şirketlerinden, Almanya merkezli Bosch, hastaneler ve muayenehanelerde kullanılabilecek, hızlı sonuç veren bir koronavirüs testi geliştirdiğini duyurdu. Bosch’tan yapılan açıklamaya göre tam otomatik işleyen ve Vivalytic adı verilen test iki buçuk saat içinde sonuç alınabiliyor. Açıklamada ayrıca, geliştirilen bu testin, koronavirüs olarak da bilinen Sars-CoV-2 virüsünün var olup olmadığını yüzde 95 gibi yüksek bir doğruluk oranı ile saptayabiliyor.

Söz konusu testin tanıtım toplantısında dile getirilen, testin hangi sıklıkta yanlış sonuç verdiği ya da virüsü farkedemediğine yönelik soruya ise Bosch yetkilileri tarafından yanıt verilmedi. Ancak açıklamada, geliştirilen bu testin, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kalite standartlarına uygun olduğu ifade edildi.

Robert Koch Enstitüsü'nün verdiği bilgiye göre şu an kullanılan testler 4 ila 5 saat gibi bir sürede sonuç verebiliyor. Ancak numune alımından test sonucunun açıklanmasına kadar geçen sürenin pratikte daha da uzun sürebileceği, bunun nedeninin de testlerin zaman zaman, numune alınan yerlere nispeten uzak olan laboratuarlarda yapılması olduğu da Enstitü tarafından vurgulandı. Bosch’un geliştirdiği testlerin ise doğrudan numune alınan muayenehane ve hastanelerde sonuç verebildiği belirtiliyor.

Test Nisan ayında Almanya’da kullanıma girecek

Bosch’un altı haftada geliştidiği test, Nisan ayından itibaren önce Almanya'da, daha sonra da diğer ülkelerde kullanılabilecek. Bosch sözcülüğünden yapılan açıklamada, söz konusu testin piyasaya sürülebilmesi için gerekli olan yasal izinler henüz ilgili makamlardan alınmış değil. Bu testin fiyatının ne olacağı da şu an için kamuoyu ile paylaşılmadı.

Tıbbi malzeme üreten sektördeki tüm firmalar bugünlerde yoğun bir biçimde hızlı sonuç veren test kitleri geliştirmek için çaba sarfediyor. Bosch'tan yapılan açıklamaya göre geliştirilen hızlı test, markanın daha önce kullanılan bir analiz cihazını baz alıyor. Koronavirüsü tespit edebilme kabiliyetine sahip özel kartuşların kullanımı bu cihaz üzerinden yapılıyor. 

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