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Brent petrolün varil fiyatı 108,84 dolar

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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108,84 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı 108,84 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108,84 dolardan işlem görüyor.

Dün 107,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,06 artışla 108,84 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 105,45 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için yürütülen görüşmelerde anlaşma ihtimalinin yerini belirsizliğe bırakması, piyasalarda Rusya'ya yönelik yaptırımların artabileceği ve petrol arzında uzun süreli kesintilerin yaşanabileceği endişeleri etkili oldu.

Uzmanlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "savaş suçlusu" ifadesini kullanması ve Putin'in açıklamalarının piyasalarda panik alımlarına neden olduğunu ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirten uzmanlar, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamalarının ise piyasalarda ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine ilişkin umutları zayıflattığına işaret etti.

Peskov, basın mensuplarının, İngiliz Financal Times gazetesinin, "Kiev yönetiminin tarafsızlık statüsüne geçmesi ve askerlerini azaltması karşılığında Rusya ile Ukrayna arasında ateşkese ve askerlerin çekilmesine ilişkin taslak hazırlandığı" haberine yönelik sorusuna, "Şimdilik herhangi bir anlaşma paketini açıklamanın erken olduğunu düşünüyoruz." karşılığını vermişti.

Çin'deki COVID-19 vaka sayısı, talep endişelerini artırıyor

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de günlük COVID-19 vaka sayısının 2020'nin başında, salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyretmesi de piyasalarda talep endişelerini artırarak fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

Salgınla daha etkin mücadele edebilmek için teşhis, tedavi ve karantina yönergelerinde değişikliğe giden ülke, hızlı tanı için antijen testlerinin kullanımının yanı sıra daha önce kullanımına onay verilen Pfizer'in geliştirdiği COVID-19 ilacı ile Çinli biyo-teknoloji şirketi Brii Biosciences tarafından geliştirilen "moloklonal antikor terapisinin" tedavi amaçlı kullanımını onayladı.

Brent petrolde teknik olarak 110,43 ile 113,27 dolar aralığının direnç, 107,59 ile 104,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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