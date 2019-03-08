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Brexıt sonrası eğitimin aksamaması için yasalar gündemde

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İngiltere’den AB’den anlaşma olmadan ayrılması durumunda yüksek öğrenim alanında alınması gereken önlemler Rum Meclisi’nde dün görüşüldü.
Brexıt sonrası eğitimin aksamaması için yasalar gündemde

İngiltere’den AB’den anlaşma olmadan ayrılması durumunda yüksek öğrenim alanında alınması gereken önlemler Rum Meclisi’nde dün görüşüldü.

Alithia gazetesi, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılması (Brexit) durumunda İngiltere’de öğrenim gören “Kıbrıslı” öğrencilerin durumunun dün Rum Meclisi’nin ilgili komitesinde ele alındığını yazdı.

Toplantıya katılan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, İngiltere’de eğitim gören 10 bin 500 Kıbrıslı öğrenci bulunduğunu belirterek, anlaşmasız Brexit durumunda hiçbir “Erasmus” programının etkilenmeyeceğini vurguladı.

Rum Meclisi Eğitim Komitesi Başkanı Kiriakos Haciyannis ise, İngiltere üniversitelerinin Güney Kıbrıs’taki şubelerinin “franchise” üzerinde ayrıntılı olarak durduklarını ve bu konunun yerel yasalar yapılarak çözüleceğini ifade etti.

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