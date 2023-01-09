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Brezilya Devlet Başkanı Lula 'federal müdahale' yetkisi aldı

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Brezilya Devlet Başkanı Lula 'federal müdahale' yetkisi aldı
Brezilya Devlet Başkanı Lula 'federal müdahale' yetkisi aldı

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişinin Ulusal Kongre'ye düzenlediği baskın sebebiyle, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula, 31 Ocak'a kadar 'federal müdahale' yetkisi aldığını açıkladı.

Brezilya'da ordudan müdahale talebiyle slogan atan gruplar, polis bariyerini aşarak Kongre binasına girdi. Polis, aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva karşıtı eylem düzenleyen Bolsonaro destekçileri orduya müdahale çağrısında bulundu.

Lula, 31 Ocak'a kadar 'federal müdahale' yetkisi aldığını açıkladı. 

Kongre binası geri alındı

Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basan Bolsonaro destekçileri bu binalardan çıkartılıp kontrol sağlandı.

 

Devlet Başkanı Lula, olayla ilgili yakalananların terörist olarak değerlendirileceğini söyledi.

Ülkede Başkanlık Sarayı, Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarını basan Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, polisin yoğun gazlı müdahalesi sonucu binalardan çıkarıldı. Güvenlik güçleri, buradaki kontrolü tamamen sağladı.

 

Brezilya'da Ulusal Kongre'ye baskın: Lula'ya destek yağdı

 

Polisin yoğun güvenlik önlemi ve olaylara karışan göstericilerin gözaltına alınmasının ise sürdüğü belirtildi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'nın, Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'yi basan göstericilere müdahale emri sonrası 150 gösterici gözaltına alınmıştı.

Başkanlık, Yüksek Mahkeme ve Kongre'yi işgal edenlerin teşvik edildiğini vurgulayan Lula, "Bunu yapanlar kanunun gücüyle cezalandırılacak. Henüz hükümeti kurarken pazar gününün sessizliğinden faydalandılar. Eski cumhurbaşkanının (Bolsonaro) birkaç konuşmasının buna yol açtığı biliniyor. Bu da onun ve onu destekleyen yanlılarının sorumluluğudur" ifadesini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Ordudan müdahale talebiyle slogan atan gruplar, polis bariyerini aşarak Kongre binasına girmişti.

Aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra devlet başkanlığı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi olan ve nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

 

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede Cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde orduyu Lula'ya karşı müdahaleye çağırıp askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.

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