  • BIST 102.604
  • Altın 221,394
  • Dolar 5,2433
  • Euro 5,9448
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 157'ye çıktı

» »
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi.
Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 157'ye çıktı

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi.

Minas Gerais Sivil Savunma Kurumunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brumadinho kentindeki atık barajının 25 Ocak'ta çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 157'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, cesedine ulaşılan 134 kişinin kimliğinin belirlendiği, 23 cesede dair kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yaklaşık 180 kişinin halen kayıp olduğu ifade edildi.

13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale SA, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.

Olayla ilgili 5 mühendis, barajın yapım aşamasındaki ihmalleri nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elliott Abrams: Trump'ın 'demokrasi getirme' görevi verdiği Venezuela Özel Temsilcisi06 Şubat 2019 Çarşamba 12:31
  • ABD'de koşuya çıkan adam saldırısına uğradığı dağ aslanını elleriyle boğarak öldürdü06 Şubat 2019 Çarşamba 10:10
  • Uçak arabanın üstüne acil iniş yaptı05 Şubat 2019 Salı 19:50
  • Tasarıya göre 100 yaşın altındakilere sigara satılmayacak05 Şubat 2019 Salı 19:13
  • "Trump günün yüzde 60'ını kendine ayırıyor"05 Şubat 2019 Salı 15:15
  • Maduro, RT'ye konuştu: Tarihin beni nasıl yazacağı umrumda değil, vatan haini olmayacağım05 Şubat 2019 Salı 12:34
  • Venezuela krizi: Hangi ülke, kimi destekliyor?05 Şubat 2019 Salı 11:08
  • BM, Venezuela krizinde hiçbir grubun yanında yer almayacak04 Şubat 2019 Pazartesi 21:34
  • Trump’ın kredi başvurusu reddedildi!04 Şubat 2019 Pazartesi 20:17
  • Uçak eve düştü: 4 ölü, 2 yaralı04 Şubat 2019 Pazartesi 20:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti