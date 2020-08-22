  • BIST 1.110
  • Altın 457,400
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6176
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAPilli:1977 test 10 pozitif vaka

Brezilya'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 1000'in üstünde ölüm

» »
Brezilya'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 1000'in üstünde ölüm
Brezilya'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 1000'in üstünde ölüm

Covid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1054 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1054 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölümler 113 bin 358’e, vaka sayısı da 30 bin 355 artarak 3 milyon 532 bin 330’a yükseldi.

Ülkede, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 670 bin 755 olarak kayda geçti.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 735 bin 960 vaka ve 28 bin 155 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

HİNDİSTAN

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 945 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 55 bin 794'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 69 bin 878 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 2 milyon 975 bin 701'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 222 bin 577 kişi de iyileşti.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 504 artarak 59 bin 610'a ulaştı.

Meksika'da, Covid-19 vakası sayısı da 5 bin 928 artışla 549 bin 734'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar virüs tespit edilen 376 bin 409 kişi de iyileşti.

Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanada’da Covid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı21 Ağustos 2020 Cuma 12:50
  • Rusya'da Covid-19 vakası sayısı 1 milyona yaklaştı21 Ağustos 2020 Cuma 11:22
  • Nijerya'nin Ondo Eyaletinde 63 Kişi Lassa Ateşinden Öldü21 Ağustos 2020 Cuma 10:18
  • Afrika’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bini aştı21 Ağustos 2020 Cuma 09:19
  • Araştırma: Çok porno izleyen erkekler daha fazla ereksiyon problemi yaşıyor olabilir20 Ağustos 2020 Perşembe 23:02
  • "Aşırı dezenfektan kullanımı egzamaya yol açıyor"20 Ağustos 2020 Perşembe 22:45
  • Düzelmeyen boğaz enfeksiyonuna dikkat !20 Ağustos 2020 Perşembe 22:31
  • İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre Covid-19 çocuklarda Tip-1 diyabete yol açabilir20 Ağustos 2020 Perşembe 22:03
  • Koronavirüsün akciğerlerde yaptığı tahribat tomografi görüntülerinde20 Ağustos 2020 Perşembe 21:46
  • Diyabetlilere 'ayak yarasına dikkat edin' uyarısı20 Ağustos 2020 Perşembe 21:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti