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Brezilya'da kasırga: On binlerce ev elektriksiz kaldı

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Brezilya’nın güneyini vuran tropikal kasırga nedeniyle 182 bin evde elektrik kesintisi yaşandı.
Brezilya'da kasırga: On binlerce ev elektriksiz kaldı

Brezilya’nın güneyini vuran tropikal kasırga nedeniyle 182 bin evde elektrik kesintisi yaşandı.

“Yakecan” tropikal kasırgası, ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde etkisini gösterdi.

Kasırganın etkisiyle sürüklenen ağaçlar ve büyük cisimler, elektrik direklerini devirdi.

Yetkililer, kasırganın elektrik hatlarında neden olduğu hasar sonrası eyalet genelinde 182 bin evde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.

Kasırganın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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