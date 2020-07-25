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SON DAKİKAToplam 1150 test yapıldı, pozitif vaka yok

Brezilya'nın son 24 saatlik 'koronavirüs' bilançosu: 55 binden fazla yeni vaka, 1100'ün üstünde ölüm

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Brezilya'nın son 24 saatlik 'koronavirüs' bilançosu: 55 binden fazla yeni vaka, 1100'ün üstünde ölüm
Brezilya'nın son 24 saatlik 'koronavirüs' bilançosu: 55 binden fazla yeni vaka, 1100'ün üstünde ölüm

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1156, Meksika'da 737, Hindistan'da 757 kişi öldü.

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1156 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1156 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 85 bin 238’e, vaka sayısı da 55 bin 891 artarak 2 milyon 343 bin 366’ya yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 463 bin 218 vaka ve 21 bin 206 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 592 bin 281 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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