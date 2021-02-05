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Britanya’da ‘corona’ aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 10 milyonu aştı

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Britanya’da Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 10 milyon 490 bin 487’ye ulaştığı bildirildi.
Britanya’da ‘corona’ aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 10 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 20 bin 634 Covid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 3 milyon 892 bin 459’a çıktı.

Son 24 saatte 915 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 110 bin 250’ye yükseldi. Britanya, Avrupa’da Covid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 10 milyon 490 bin 487’ye ulaştı, bunlardan 501 bin 957’sine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 31 bin 670 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 625’i yoğun bakımda bulunuyor.

Britanya Başbakanı Boris Johnson Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki her beş yetişkinden birine Covid-19 aşısının ilk dozunun yapıldığını bildirdi.

Johnson, “Her Covid-19 aşısı bizi salgını yenmeye yaklaştırır. Bu nedenle Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yapılan aşı çağrılarında öne çıkın” ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock açıklamasında, aşılamada ilk kritik eşiği aştıklarını, öncelikliler listesinde yer alan ilk dört grubun 15 Şubat’a kadar aşılanması hedefinde yürüdüklerini ve herkesin aşı olmasını sağlamak için hızlı hareket edeceklerini belirtti.

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