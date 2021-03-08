Britanya’da ilkokullarda yüz yüze eğitim yeniden başladı: Haftada üç kez test; sınav yok

Britanya’da ilk Covid-19 vakasının görüldüğü geçen yılın mart ayından bu yana dördüncü kez yeniden açılan okullarda, öğrencilerin maske takması zorunlu olacak, her öğrenci haftada üç kez teste tabi tutulacak ve sınav yapılmayacak.

Britanya’da ilk Covid-19 vakasının görüldüğü geçen yılın mart ayından bu yana dördüncü kez yeniden açılan okullarda, öğrencilerin maske takması zorunlu olacak, her öğrenci haftada üç kez teste tabi tutulacak ve sınav yapılmayacak.

AA’nın aktardığına göre ülkede, ilkokul seviyesindeki tüm okullar öğrencilere kapılarını açtı. Orta ve lise seviyesindeki okulların çoğunun da bu hafta içi aşamalı olarak açılması bekleniyor.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Twitter üzerinden ‘okulların açılmasının normale dönüşün ilk aşaması olduğunu ve ülkedeki tüm eğitim kurumlarının açılmasının öncelikleri arasında yer aldığını’ belirtti.

Eğitim ve öğretim sürecinde yüz yüze yapılmayan derslerin nasıl telafi edileceği, çocukların sağlığının nasıl korunacağı ve sınav sisteminin yerine ne konulacağı gibi soruların henüz yanıt bulmadığı ülkede, hükümet ders saatlerinin uzatılması, tatillerin kısaltılması gibi önlemleri değerlendiriyor.

Bunun yanında, bir araştırmaya göre velilerin üçte ikisi çocuklarının eğitimi konusunda endişe duyuyor, her 10 veliden dokuzu çocuklarını okula göndermek istiyor.