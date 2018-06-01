Brüksel ABD'ye karşı misillemeye hazırlanıyor

ABD'nin Avrupa Birliği'nden ithal edilen alüminyum ve çelik ürünlerine ek gümrük vergisi uygulanması kararı üzerine Brüksel misillemeye hazırlanıyor. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ABD'nin kararını "Bu dünya ticareti için kötü bir gün” sözleriyle değerlendirdi. Juncker, Brüksel'de yaptığı açıklamada, ABD'nin AB'ye başka bir seçenek bırakmadığını vurgulayarak, uyuşmazlığın çözümü için Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) başvurulacağını ve ABD'den ithal edilen ürünlere ek gümrük vergisi uygulanacağını belirtti. Juncker, “Onlar ne yapıyorsa, biz de yapabiliriz” dedi.

AB Komisyonu, ABD'den ithal edilen yaklaşık 2,8 milyar euro değerinde ürüne ek gümrük vergisi uygulamayı planlıyor. Bu ürünler arasında viski, yer fıstığı ezmesi, Harley-Davidson marka motosiklet ve Levi's marka kot pantolon bulunuyor.

AB, ABD'nin böyle bir karar alması ihtimaline karşı 18 Mayıs'ta DTÖ'ye başvurararak, bu ürünlere ek gümrük vergisi uygulanabileceğini bildirmişti. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu uygulamanın 30 gün sonra yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Ancak öncesinde her ürün için ek gümrük vergisi miktarının belirlenmesi ve AB'ye üye ülkeler tarafından onaylanması bekleniyor.

DTÖ'den yasal işlem talep edilecek

AB Komisyonu'nun açıklamasında, Cuma günü DTÖ'ye başvurularak, "ABD'ye yönelik yasal işlem” başlatılmasının talep edileceği belirtildi. AB, ABD'nin kararının DTÖ kurallarını ihlal ettiğini savunuyor.

AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmstörm de, "bu sonucu engellemek için her şeyi yaptıklarını” söyledi. Geçen aylarda ABD ile yapılan görüşmelerde ticaret alanında olumlu gelişmeler için çaba gösterdiğini vurgulayan Malmstörm, ancak ABD'nin "AB'den taviz alabilmek için ticari sınırlama tehdidinde” bulunduğunu belirtti.

Alman hükümetinden tepki

Alman hükümeti de ABD'nin kararını tepkiyle karşıladı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert açıklamasında, "ABD'nin aldığı tek yanlı tedbir hukuka aykırıdır. Bu tedbir, sonunda herkesin zarar göreceği şekilde gerilimin daha çok tırmanmasına yol açacaktır” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da ABD'nin kararının anlaşılamaz olduğunu belirterek, ticari bir savaşın kimsenin yararına olmadığını kaydetti. AB'nin karşı önlemler konusunda hazırlıklı olduğunu hatırlatan Maas, "Trump yönetiminin 'Önce Amerika' tavrına karşı bizim vereceğimiz yanıt ‘Avrupa birleşiyor' olacak” dedi. Almanya'nın gerilimi tırmandırmak istemediğini kaydeden Maas, açık ve çok taraflı ticaret sisteminden yana olduklarının altını çizdi.

ABD'nin kararı

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Cuma gününden itibaren AB'den ithal edilen alüminyum ve çelik ürünlerine ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. Buna göre, çelik ürünlerine yüzde 25, alüminyum ürünlerine de yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor. ABD Başkanı Trump'ın Mart ayında aldığı ek gümrük vergisi kararından AB ülkeleri ilk etapta muaf tutulmuştu. Bir ay önce AB ülkelerine tanınan süre dolmuş, Trump süreyi 1 Haziran'a kadar uzatmıştı. Ancak ABD ile AB arasında yapılan müzakerelerde sonuç alınamadı.