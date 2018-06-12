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Brüksel'de Şirinler Köyü kuruldu

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Brüksel'de, çizgi film kahramanı Şirinler'in 60'ıncı "yaşı" dolayısıyla Şirinler Köyü kuruldu.
Brüksel'de Şirinler Köyü kuruldu

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Expo Center'da Şirinler'in 60'ıncı yaş kutlamaları kapsamında hazırlanan Şirinler Köyü ziyarete açıldı. "Şirinler Deneyimi" başlıklı programda, Şirinlerin yaşadığı ormanın içine adım atılıyor. Bu yapay ormandan geçilerek Şirinler Köyü'ne ulaşılıyor. Ziyaretçiler, köydeki bazı evlerin içine girebiliyor. 

Çeşitli özel efektler ve teknolojik cihazlarla ziyaretçiler, Şirinlerle aynı boyutta hissettiren bir ortamda onların aralarına karışarak günlük yaşamlarını deneyimliyor. Köyde interaktif ekranlar ve şirinlerin hologramları yer alıyor. İsteyen ziyaretçiler, Gargamel ve kedisi Azman'a karşı Şirinlerle bir macera yaşayabiliyor.
Program, 27 Ocak 2019 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

ŞİRİNLER HAKKINDA

Şirinler, Belçikalı karikatüristi "Peyo" takma adlı Pierre Culliford tarafından 1958 yılında oluşturuldu. Başlangıçta çizgi roman olarak hazırlanan Şirinler, 1981 yılında televizyonlara çizgi film olarak uyarlandı. Türkiye'de de yayınlanan çizgi film büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.

Şirinler, ormandaki mantar şeklindeki evlerde yaşayan küçük, mavi bir topluluktan oluşuyor. Ten renkleri mavi olan şirinlerde Şirin Baba dışında diğerleri genellikle beyaz pantolon ve beyaz bere takıyor. Buna ilave bazı Şirinler karakterlerine ve mesleklerine uygun aksesuarları yanlarında taşıyor. Şirinler'de çoğunlukla isimlerini karakter özelliklerini anlatan sıfatlardan alan 100'ün üzerinde farklı karakter bulunuyor. 

Şirinlerin ana karakterleri arasında Şirin Baba, Şirine, Gözlüklü Şirin, Usta Şirin, Hayalci Şirin, Aşçı Şirin, Somurtkan Şirin, Güçlü Şirin, Süslü Şirin, Şakacı Şirin, Tembel Şirin yer alıyor. Gargamel ve kedisi Azman'dan Şirinler'in baş düşmanları rolünde bulunuyor.

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