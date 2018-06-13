BTHK baz istasyonları konusunda gereksiz kaygı yaratıldığını iddia etti

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), baz itasyonları ile ilgil gerekli eğitim ve yetkisi olmayan kişilerin, basın ve sosyal medya aracılığıyla, asılsız iddia ve şikayetlerle gündem oluşturmaya çalıştıklarını, kamuoyunda gereksiz kaygı ve olumsuz etki yaratıldığını belirtti. Kurumdan yapılan yazılı açıkalamada, BTHK’nın , vermiş olduğu baz istasyonları kurulum izinlerine ek olarak, istasyon kurulumunda kullanılacak tüm ekipman için teknik değerlendirme yapıp, standartlara uygun olan cihazlara ithal izni verdiği, standart dışı veya ithal izni olmayan hiçbir cihazın baz istasyonlarında kullanılmadığı vurgulandı. Açıklamada, baz istasyonu denetimlerinde, ölçüm sonuçlarına ait değerleri karşılaştırmak için uluslararası yetkili kuruluşlar tarafından bazı standart ve sınır değerler belirlendiği; BTHK’nın elektromanyetik alan maruziyetinde sınır değerlerinin belirlenmesinde Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü ve ICNIRP’nin standart ve sınır değerlerini benimsediği; BTHK’nın, dünya çapında kabul görmüş bu sınır değerlere ek olarak, ihtiyati tedbir açısından, tek bir cihaz için ICNIRP’nin belirlediği limit değerinin dörtte birini aşmayacak şekilde önlemlerini almakta ve denetimlerini bu doğrultuda gerçekleştirmekte olduğu kaydedildi. Açıklamada, baz istasyonlarının kurulumu yapılmadan önce, mobil haberleşme sağlayıcılarının, BTHK’ya telsiz kurma ve işletme izni başvurusu yaptığına, baz istasyonu kurma ve işletme izni başvurularının Kurum tarafından yapılan detaylı teknik değerlendirmenin ardından olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandırıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, BTHK tarafından verilen telsiz kurma ve işletme izninin her baz istasyonu için gerekli tüm güvenlik tedbirlerini içerdiğine işaret edilerek, BTHK’nın teknik değerlendirmeyi gerçekleştirirken, baz istasyonları kurulmadan önce, kurulması planlanan yerde incelemelerde bulunup güvenlik tedbirlerinin standartlara uygun olarak alınması için gerekli teknik şartları oluşturduğu ifade edildi.



“ÖLÇÜMLER PERİYODİK OLARAK YAPILIYOR”

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) açıklamasında şöyle denildi:



“Yerinde inceleme sonucunda oluşturulan rapor ve BTHK tarafından gerçekleştirilen güvenlik mesafesi hesapları değerlendirilir ve uygun bulunması halinde gerekli izinler ilgili haberleşme sağlayıcıya verilir. Baz istasyonu kurulumu sonrasında, BTHK gerek duyulan elektrik alan şiddeti ölçümlerini gerçekleştirir ve ölçüm değerlerinin kabul edilen standart değerlere uygunluğunu kontrol ederek güvenlik sertifikasını verir. Güvenlik sertifikası alan baz istasyonu ölçümleri BTHK tarafından periyodik olarak yapılmaktadır. Periyodik olarak devam eden ölçümlerin yanında, KKTC genelini kapsayan genel ölçümler de BTHK tarafından gerçekleştirilmektedir.”



ÖLÇÜM RAPORLARI…

BTHK açıklamasında, KKTC genelini kapsayan ayrıntılı ölçüm raporlarına Kurum’un http://www.bthk.org/ internet sayfasından erişebildiği belirtildi. Kamuoyunun konu ile ilgili endişe duymaması ve asılsız haberlerden olumsuz etkilenmemesi gerektiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların da BTHK’ya ölçüm yapılması için talepte bulunabilecekleri duyuruldu.

(YIL/HA)