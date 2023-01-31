  • BIST 4.976,55
  • Altın 1165.57
  • Dolar 18.8073
  • Euro 20.4258
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

BTHK ile TBD “Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimleri” düzenliyor

» »
KKTC’nin “Siber Dayanaklılığının” artırılması amacıyla, başta öğretmenler olmak üzere, kamu kurumlarında çalışan yöneticilere ve personele yönelik “Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimleri” düzenleniyor.
BTHK ile TBD “Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimleri” düzenliyor

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ile Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenecek Siber Güvenlik Farkındalığı Eğitimi, özel sektör, yargı mensupları ve BTHK’nın yerel ihtiyaçlara göre belirleyeceği diğer ilgili kesimlere de açık olacak.

BTHK’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, siber zorbalık ve siber saldırılardan korunma ile ilgili, her biri 30-45 dakika olan 4 konu başlığından oluşacak eğitime katılanlara katılım sertifikası verilecek.

Açıklamada, katılımcıların “Siber Zorbalığa Karşı Siber Güvenlik Temel Bilgileri”, “Bilgi Güvenliği ve Kurumsal Bilgi Kaynakları (ISO 27001)”, “Güvenli İnternet Kullanımı (İnternet / Web Güvenliği)” ve “Kişisel Verilerin Korunması (KVKK)” konularında eğitim göreceği belirtildi.

Siber Güvenlik Farkındalığı Eğitimi, 20 Kasım 2022’de KKTC’de bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve siber dayanıklılığının artırılması amacıyla BTHK ile TBD arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenecek.

BTHK tarafından Siber Güvenlik Farkındalığı Eğitimi ile ilgili yapılan duyuruda, “Siber saldırılar son yıllarda yoğun olarak çocuk ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere bireylere, kritik altyapılara, KOBİ’lere ve tedarik zincirlerine yönelmiştir. Kamu Kurumları (okullar dahil) başta olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren personelin Siber Güvenlik Farkındalığı çok önemlidir. Düzenli olarak verilen siber güvenlik eğitimleri, kurumların ‘Siber Olgunluk Seviyesi’nin ve ‘Siber Dayanıklılığı’nın arttırılmasına çok önemli katkılar sağlamaktadır” denildi.

Eğitimle ilgili detaylara BTHK resmî sitesinden ulaşılabiliyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akansoy: BMGK’nın tarihi çağrısına kulak verilmelidir!31 Ocak 2023 Salı 18:57
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan’daki cami saldırısından büyük üzüntü duyduğunu belirtti31 Ocak 2023 Salı 18:49
  • Devlet Hastanesi'nde Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı hizmet vermeye başlıyor31 Ocak 2023 Salı 18:31
  • KTİMB’de tarihi oluşum31 Ocak 2023 Salı 18:18
  • Sosyal Sigortalardan duyuru31 Ocak 2023 Salı 18:13
  • Çiğ süte zam… SÜİB: Tüm süt ürünlerine yüzde 20-25 oranla yansıyacağı öngörülmekte31 Ocak 2023 Salı 18:04
  • Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç açıklaması31 Ocak 2023 Salı 17:43
  • Kamu maaşlarında % 42- %53.8 artış kesinleşti31 Ocak 2023 Salı 17:41
  • Tatar, Toprak Ürünleri Kurumu’nu ziyaret etti31 Ocak 2023 Salı 17:40
  • Hayvancılık Dairesi'nden üreticilere duyuru31 Ocak 2023 Salı 17:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti