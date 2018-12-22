  • BIST 91.861
  • Altın 214,757
  • Dolar 5,2925
  • Euro 6,0370
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Bu 6 neden yüzünden kilo veremiyor olabilirsiniz

» »
Bu 6 neden yüzünden kilo veremiyor olabilirsiniz
Bu 6 neden yüzünden kilo veremiyor olabilirsiniz

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serpil Salman, kilo vermeyi zorlaştıran hormonal sorunları sıraladı.

Hormonal sorunlar kilo vermenizi zorlaştırabilir. İştah ve metabolizma üzerine etkileri nedeni ile bazı hormon hastalıklarında şişmanlama, vücutta yağ dağılımının değişmesi gibi sorunlar yaşanabilir. Liv Hospital Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serpil Salman kilo vermeyi zorlaştıran hormonal sorunları anlattı ve önemli bilgiler verdi.

İnsülin direnci: İnsülin kandaki şekerin hücre içine geçişini sağlar. Bu mekanizmada bir sorun varsa, daha fazla insülin salgılanarak kan şekeri ayarlanmaya çalışılır. Bu durumda insülinin yağ metabolizması ile ilgili görevleri abartılı bir şekilde yerine getirilir, karın bölgesinde yağlanma ve kilo artışı görülür. İnsülin direnci olan kişilerin açlığa tahammülü azalır, kolay kilo alıp zor verirler.

karin-yaglanmasi-shutter

Hipotiroidi (Tiroid hormon azlığı): Tiroid hormon düzeyinin azalması kiloya meyil yaratabilir. Çünkü hem metabolizma yavaşlar hem de vücutta su tutulur. Ancak hipotiroid belirgin şişmanlığın ana sebebi değil, mevcut sorunu artıran bir faktör olarak karşımıza çıkar. Aşırı miktarda tiroid hormonu kullanarak kilo vermeye çalışmak kalp ritminde düzensizlik, kemik erimesi gibi oldukça ciddi sorunlara yol açabilir, tercih edilmemelidir.

Menopoz: Vücut yağ dağılımında cinsiyet hormonları da önemlidir. Kadınlarda menopozla birlikte östrojen azalır, bu durum vücuttaki yağın karın bölgesinde yerleşmesine neden olur.

Cushing sendromu: Kortizol hormonunun aşırı salındığı bir tümör nedeni ile oluşan, karın bölgesinde yağlanma, kol ve bacaklarda incelme gibi birçok belirtinin olduğu nadir bir şişmanlık nedenidir.

Kortizol: İlaç olarak verilen kortizon da vücutta kortizole dönüşerek benzer etki yapabilir. Kortizol vücutta stresle salınan bir hormondur, ama stresin kilo artışına neden olabileceği tartışmalı bir konudur.

Büyüme hormonu: Vücut yağ oranı ve yağ dağılımını belirleyen hormondur. Şişmanlarda büyüme hormonu nispeten düşüktür ama hastalık derecesinde eksikliği yoksa büyüme hormonu tedavi olarak önerilmemelidir.

 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyne "toksun" diyen cihaz geliştirildi21 Aralık 2018 Cuma 20:30
  • İnternetten alışveriş yapanlar dikkat!21 Aralık 2018 Cuma 20:15
  • 'Gripte birinci dalga geldi ama aşı için hala fırsat var'21 Aralık 2018 Cuma 20:00
  • Aşı karşıtı hereketler kızamık vakalarında rekor artışa neden oldu21 Aralık 2018 Cuma 17:21
  • Kestane zehirlenmesine dikkat edin21 Aralık 2018 Cuma 16:39
  • Elektronik sigara içenler daha fazla zehirli kimyasala maruz kalıyor19 Aralık 2018 Çarşamba 12:13
  • Hayal kırıklığı çocukların ruhsal gelişimini olumlu etkiliyor18 Aralık 2018 Salı 13:38
  • AHEF: Yanlış bilgi nedeniyle aşı reddi artıyor18 Aralık 2018 Salı 11:16
  • Yararlı diye sık tüketilen 7 besine dikkat!15 Aralık 2018 Cumartesi 23:25
  • Saç dökülmesinin 9 nedeni!15 Aralık 2018 Cumartesi 22:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti