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Bu çikolatanın 50 gramı 3 bin TL

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Ekvador'da nadir bulunan bir kakaodan üretilen dünyanın en pahalı çikolatasının 50 gramı satışa sunuldu. Bu kakao türünden her sene sadece 100'er kalıp çikolata üretilebiliyor.
Bu çikolatanın 50 gramı 3 bin TL

Dünyanın en pahalı çikolatası Ekvador’daki çok nadir yetişen bir kakao türünden üretiliyor. To’ak markasının piyasaya sunduğu çikolatanın 50 gramı 3 bin TL’ye satılıyor.

Ekvador’da yetişen ‘Ecuadorian Nacional’ türü kakaodan üretilen bu çikolata dünyanın en nadir bulunan çikolatalarından biri olarak da tanıtılıyor. 18 ve 19’uncu yüzyılda çok ünlü olduğu halde salgın bir hastalık nedeniyle türünün tükendiği zannedilen ama sonradan yeniden keşfedilen ‘Ecuadorian Nacional’, diğer kakao ağaçlarına oranla çok daha düşük oranda hasat veriyor.

Kökü ilk evcil kakao yetiştiriciliğine dayandığı iddia edilen bu ağaçlardan toplanan kakao çekirdekleri, her sene sadece altı kere işlenerek 100’er kalıp çikolataya dönüştürülüyor. Bu çikolatalar ardından aynı viski veya şarap gibi meşe odunundan yapılan varillerde yıllandırılıyor.

En fazla alıcıyı ABD, İngiltere ve Almanya’dan bulan çikolatalar, karaağaçtan yapılan kutular içerisinde alıcılarına teslim ediliyor. İnternet üzerinden 250 ila 614 euroya satılan To’ak çikolatalarının tamamı elde üretiliyor.

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