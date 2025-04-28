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Bu hafta hava nasıl olacak?

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Bu hafta hava nasıl olacak?
Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Nisan–2 Mayıs tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre bölge, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün öğle saatlerinde yer yer hafif sağanak yağış tahmin ediliyor.

Yarın ve çarşamba günü bulutlu havanın ardından, perşembe ve cuma günleri yer yer sağanak yağmur görülecek.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 24–27 derece, sahillerde ise 20–23 derece dolaylarında seyretmesi, periyodun son günlerinde ise iç kesimler ve sahillerde 18–21 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli şekilde eseceği kaydedildi.

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