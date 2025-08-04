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Bu hafta hava nasıl olacak?

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Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, geçtiğimiz hafta 44 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığının 40 derecenin altına düşerek, iç kesimlerde 35-38, sahillerde ise 31-34 derece dolaylarında olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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