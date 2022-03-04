Bu Hatalar Sürekli Acıkmanıza Neden Oluyor!

Pazartesi günleri başlayan ve haftanın sonuna gelmeden bozulan diyetlerin başarısız olmasındaki en önemli etkenlerden birisinin kuşkusuz kişinin sürekli açlık duygusu hissetmesi ve bununla başa çıkmaya çalışması olduğunu ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Aybüke Açıksöz, uyarılarda bulundu…

Açlık-tokluk mekanizmasının vücut tarafından çok farklı etkilerle değişebilmekle birlikte diyette yapılan yanlışlar sebebiyle de ortaya çıkabildiğini belirten Diyetisyen Aybüke Açıksöz, sürekli acıkmaya sebep olan 6 hatayı anlattı.





1- Yetersiz su içmek:

Sürekli aç hissetmenizin sebebi gün içinde az su içmenizden kaynaklanıyor olabilir. Vücudunuz açlık ve susuzluk alarmlarını zaman zaman karıştırabildiği için yaşadığınız susuzluğu açlık sanıyor olabilirsiniz. Kendinizi aç hissettiğinizde öncelikle bunun yanlış bir açlık hissi olabileceğini düşünerek bir büyük bardak su için ve açlığınızı bir süre sonra tekrar gözden geçirin.



2- Fazla miktarda basit ve işlenmiş karbonhidrat tüketmek:

Gün içerisinde almanız gereken karbonhidrat miktarının çoğunu basit karbonhidrat içeriklerinden (tatlı, hamur işleri, bisküvi, kek, çikolata vb.) karşılıyorsanız, kan şekerinizde yaşanan ani dalgalanmalar sebebiyle yemekten çok kısa bir süre sonra tekrar açlık hissi yaşayabilirsiniz. Uzun süreli tokluk hissini garantilemek için kompleks karbonhidratlara (tam tahıllar, yulaf, bulgur, kepek, karabuğday vb.) diyetinizde daha çok yer verin. Kompleks karbonhidratların lif içerikleri de daha yüksek olduğu için midenizin boşalma hızını yavaşlatacak ve sizi daha uzun süre tok tutacaktır.



3- Hızlı yemek yemek ve çok çiğnememek:

Günümüz yaşantısı içinde hızlı yemek yemek, ayakta atıştırmak, yemek yerken başka işlerle meşgul olmak, büyük lokmalarla fazla çiğnemeden yutmak iştah mekanizması üzerinde olumsuz etkileri olan davranışlardır. Yemek yerken 20 dakikadan daha hızlı tüketimde olduğunuzda beyninizde fizyolojik olarak 'doyma' sinyali oluşmayacaktır. Bu durumun yaşanmaması için masaya oturarak, kendinize minimum 20 dakika ayırarak ve tabağınızdaki yemeğe tam odaklanarak öğünlerinizi tamamlamalısınız.



4- Öğünlerde tüm besin gruplarına yer vermemek:

Uyguladığınız diyetlerde doygunluk hissini sağlayabilmenin bir diğer önemli yolu öğününüzde karbonhidrat, protein ve yağ grubundan besinlere ortak yer vermektir. Çeşitliliği sınırlı, sadece tek tip örneğin karbonhidrat veya protein ağırlıklı beslenmek öğününüzden kısa bir süre sonra tekrar hızlı bir şekilde acıkmanıza neden olacaktır.



5- Öğün atlamak veya öğünde yeterli kaloriyi almamak:

Diyetlerde yapılan bir diğer önemli hata kalori alımını azaltmak için gün içerisinde kahvaltı gibi önemli ana öğünleri atlamaktır. Atlanan öğün sebebiyle gün içerisinde sürekli aç hissetmek metabolizma hızınızı da yavaşlatacak, vücudunuzun stres seviyesini artıracaktır. Aynı şekilde öğün vaktiniz geldiğinde öğünü geçiştirmek, alınması gereken kalorinin çok altında kalarak atıştırmalık tarzında beslenmek de açlık hormonlarınızda artışa sebep olabilir.

6- Hareketsizlik:

Düzenli hareket etmek, egzersiz yapmak insülin salınımının kontrol edilmesinde etkili bir yöntemdir. Gün içinde çok hareketsiz kalmak insülin salınımının artmasına neden olarak yeme isteğini artırabilir.