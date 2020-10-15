Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! "Corona virüsü hastaları için kritik düzeyde..."

Corona virüsün kan grupları ile ilişkisi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Yapılan iki farklı araştırmaya göre bir kan grubunun diğerlerine göre hastalığa yakalanma riski çok daha fazla.

İki farklı ülkede yapılan yeni araştırmalara göre corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 hastalığı hakkında son dakika detaylar ortaya çıktı. 0 kan grubunun diğerlerine göre koronavirüsü ile enfekte olma riski çok daha düşük. Ayrıca yapılan araştırmalar gösteriyor ki, yine bu kan grubundaki insanlar diğer kan gruplarına göre hastalığı daha hafif atlatıyor. Peki, kan grubunuzun yoğun bakımda kalma ve hastalığa yakalanma oranı ne kadar? İşte, KOVİD-19 ile mücadeleye ışık tutacak veriler...

Çarşamba günü yayınlanan iki araştırmaya göre, kan grubu 0 olan insanların bünyesi Covid-19'a karşı daha güçlü olabilir. Aynı zamanda bu kan grubu hastalığı daha hafif atlatabilir. Uzmanlar, kesin bir kanıya varmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Araştırma, kan grubunun bir kişinin enfeksiyona yatkınlığında ve corona virüsü belirtilerinin nasıl olacağında rol oynayabileceğine dair önemli bilgiler veriyor.

A GRUBU VE AB GRUBU RİSK DAHA MI YÜKSEK?

Danimarka'da yapılan bir araştırmada, Covid-19 testi pozitif çıkan 7.422 kişiden yalnızca %38.4'ünün kan grubunun 0 olduğu ortaya çıktı.

Buna karşılık, pozitif çıkanların %44,4'ü A grubu olarak tespit edilirken, bu kan grubu Danimarka nüfusunun %42,4'ünü oluşturuyor.

Diğer bir çalışmada Kanada'daki araştırmacılar, kritik derecede Covid-19 hastası olan 95 hasta arasında, kan grubu A veya AB olanların % 84 oranı ile daha yüksek bir paya sahip olduğunu tespit etti. Kan grubu 0 veya B olan hastalara kıyasla, A ve AB grubunda olanların % 61 oranında daha fazla entübasyon gerektirdiğini buldular.

Kanada'daki çalışma ayrıca, kan grubu A veya AB olanların yoğun bakım ünitesinde daha uzun süre kaldığını (ortalama 13,5 gün), 0 veya B kan grubunun ise ortalama 9 gün kaldığını ortaya çıkardı. Vancouver General Hospital'da yoğun bakım doktoru ve Kanada araştırmasının yazarı Dr. Mypinder Sekhon, "Bir klinisyen olarak ... hastalara baktığımda ve onları sınıflandırdığımda aklımın bir kenarında bu çalışmalar duruyor. Ancak kesin yorum yapmak için, bilimsel çalışma alanında aynı şeyi gösteren tekrarlanan bulgulara ihtiyacımız var," dedi.