Bu kez TikTok kopyaladı: BeReal'in temel özelliğini entegre etti

Rakipleri tarafından neredeyse her özelliği kopyalanan TikTok, bu kez farklı bir haberle gündemde. Anti-Instagram olarak anılan son günlerdeyse özellikle Z kuşağı arasında popüler olan BeReal'in temel özelliğini kopyaladı. En çok indirilen uygulamalar arasında ise Instagram, Snapchat ve Pinterest'in ardından dördüncü sırada yer alan ve 2020 yılında piyasaya sunulan BeReal'in bu yükselişi TikTok'un gözünden kaçmamışa benziyor. TikTok, 'TikTok Now' adını verdiği özellikle kullanıcılara telefonlarının ön ve arka kameralarından o anda ne yaptıklarına dair 10 saniyelik bir video veya fotoğraf göndermeleri için günlük, zamanlanmış bir bildirim gönderecek. TikTok'un ABD kullanıcılarında denediği bu özellik BeReal'in temel özelliği!

Instagram Snapchat'in popüler hikayeler özelliğini alarak bünyesine katmış, bu hamlenin ardından kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu platformu bırakmıştı. Temel özelliğini TikTok'a kaptıran BeReal'in yükselişi bu gelişmenin ardından nasıl etkilenecek merak konusu.

FİLTRELERE KAFA TUTUYOR

Kendini olduğun gibi paylaş mottosuyla Instagram'ın filtreli dünyasına kafa tutan sosyal medya uygulaması BeReal kullanıcıların oldukları gibi görünecekleri fotoğraflar çekmesini amaçlayan bir platform. Efektler, filtreler ya da düzenlemeler bulunmayan uygulama Instagram gibi bir günde onlarca fotoğraf paylaşmanıza da izin vermiyor. Uygulamada diğer kullanıcıların fotoğraflarına 5 adet emoji ile karşılık verebiliyorsunuz. Ancak sıradan emojilerle değil, emojiye uygun çektiğiniz bir fotoğrafla tepki vermeniz gerekiyor.