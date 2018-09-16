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Bu motosikletin sürücüsü yok!

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BMW tarafından geliştirilen bir motosiklet sürücüsüz olarak hareket edebiliyor. Frene basıp gaz da verebilen motosikletin önümüzdeki yıllarda yollara çıkması bekleniyor.
Bu motosikletin sürücüsü yok!

Otonom yani sürücüsüz araçlar son yılların popüler konusu. Bu alanda çalışan firmalar sadece otomobil alanında değil aynı zamanda iki tekerlikli araçlar için de geliştirmeler yapıyor. Bunlardan biri olan BMW, yeni geliştirdiği bir teknolojiyi tanıttı. Şimdilik konsept aşamasında olan ve markanın yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığı sürücüsüz motosiklet, bir BMW R1200GS modeli üzerinde geliştirilen bir dizi teknolojik cihazdan oluşuyor. Algılayıcılar, denge sağlayıcılar ve bir dizi elektronik yardımcının da desteklediği bu teknoloji sayesinde motosiklet kendi kendine hareket edebiliyor.

Bu motosikletin sürücüsü yok!

Virajlardan kendi kendine dönebilen motosiklet nerede gaz vermesi ya da nerede frene basması gerektiğini biliyor. Halen geliştirme aşamasında olan teknolojinin önümüzdeki yıllarda motosiklet sürücülerinin hizmetine sunulması bekleniyor. BMW'den yapılan açıklamada özellikle acil durumlarda kullanmak üzere bu tarz teknolojileri motosikletlerine eklemeyi düşündükleri belirtildi.

Video da yayınlandı

BMW tarafından konsept teknolojinin bir videosu da yayınlandı. Videoda kendi kendine hareket eden motosiklet, üzerinde sürücü varmış gibi hareket edebiliyor. Aynı zamanda kendi kendine park da edebilen motosiklet, bizlere geleceğin teknolojileri hakkında ipuçları veriyor. 

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