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Bu otelde hamile kalana 18 yıl boyunca konaklama bedava!

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Kanada'nın Victoria bölgesinde bulunan otelin 5 yıldır bu kampanyayı düzenlediği öğrenildi
Bu otelde hamile kalana 18 yıl boyunca konaklama bedava!

Kanada'da bir otelin başlattığı kampanya, çiftleri çocuk sahibi olmaya zorlayacak. Çünkü eğer eşinizle birlikte bu otelin odasında cinsel birliktelik yaşarsanız ve eşiniz hamile kalırsa 18 yıl boyunca Sevgililer Günü'nde bu otelde hiçbir ücret ödemeden konaklayabileceksiniz.

Oteller, restoranlar sırayla cazip kampanyalarını açıklarken Kanada'da bir otel başlattığı kampanyayla diğerlerinden bir adımı öne çıkıyor.

Kanada'nın Victoria bölgesinde bulunan bir Zed Otel, müşterilerine "Otelimizde hamile kalırsanız, 18 yıl boyunca Sevgililer Günü'nde konaklamak bedava olacak" önerisiyle geldi.

Otelin kampanyayı 5 yıldır düzenlediği ancak bu yıl talebin oldukça fazla olduğu belirtildi.

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