Bu Yıl Kara Cuma Alışverişinde Daha Dikkatli Olun

Küresel salgın ve uygulanan karantina önlemlerinin küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisine rağmen, yıllık Kara Cuma perakende satış geleneğinin bu yıl da popüler olması bekleniyor. Birçok mağaza indirimlerini yalnızca bir günle sınırlamak yerine, Kasım ayı boyunca Kara Cuma kampanyaları düzenlemeye başladı. Ancak paranın olduğu yerde, siber suçluların alışveriş yapanları izleyip istismar etmek için fırsat kollayacağı da ortada.

COVID-19 salgını ve bunun sonucunda ortaya çıkan sosyal mesafe kuralları, bu yıl Kara Cuma'yı ağırlıklı olarak çevrimiçi ortama taşıyacak. Çevrimiçi perakendeciler fiziksel mağazalardaki potansiyel temastan ve kalabalıklardan kaçınan tüketiciler için ideal pazar yerlerine dönüşüyor, bu da çevrimiçi alışverişte artışı beraberinde getiriyor. Bu, kötü niyetli kullanıcılara kötü amaçlı yazılımları bulaştırmak, kimlik hırsızlığı yapmak ve kredi kartı bilgilerini çalmak için her zamankinden daha fazla potansiyel hedef sunuyor. Özellikle popüler markaların indirim kampanyalarını taklit eden, akıllıca tasarlanmış kimlik avı dolandırıcılıkları neredeyse gerçeğinden ayırt edilemez hale geldi.

"İster Kara Cuma indirimleri için alışveriş yapıyor olun, ister gelecek bayram sezonu olsun, tüketiciler tetikte olmalı” diyor Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout. “Önceki yıllarda olduğu gibi, sahte siteler 2019'da ortaya çıkanlardan daha karmaşık hale geldikçe büyük bir endişe kaynağı olacak. Alışveriş yapanların dikkat etmesi gereken en önemli ipucu gerçek olamayacak kadar iyi tekliflere dikkatle yaklaşmaktır. Bir şey kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa emin olun ki öyledir. Örneğin birilerinin bir akıllı televizyonu size %80 indirimle sunma ihtimali çok düşüktür. Dikkat ve ekstra ihtiyat, çevrimiçi alışverişe düşkün herkes için alışkanlığa dönüşmeli. Bilgisayar korsanları salgınla ilgili belirsizlikten yararlanmaya devam ettikçe, Kara Cuma’ya katılmak isteyen kullanıcılar daha fazla güvenlik bilincine sahip olmalı.”

Kaspersky, çevrimiçi alışveriş yapanlara Kara Cuma döneminde şu 12 ipucunu uygulamalarını öneriyor: