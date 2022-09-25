  • BIST 3.281,61
  • Altın 972.911
  • Dolar 18.409
  • Euro 17.8365
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAGünde bir avuç ceviz diyabet ve kalp hastalığı riskini düşürüyor

Buckingham Sarayı paylaştı: İşte Kraliçe Elizabeth’in mezarı

» »
Buckingham Sarayı dün gece bir fotoğraf yayınlayarak Kraliçe II. Elizabeth'in mezarlığının fotoğrafını paylaştı.
Buckingham Sarayı paylaştı: İşte Kraliçe Elizabeth’in mezarı

Buckingham Sarayı, Kraliçe II. Elizabeth’in mezarının fotoğrafını paylaştı. Windsor Kalesi’ndeki şapelde yer alan mezarlıkta Kraliçe Elizabeth’in ebeveynlerinin ve eşi Prens Philip’in isimleri yer alıyor.

Belçika’dan getirilen mezar taşı, babası Kral 6. George tarafından yapılırken, üzerindeki ilk iki satırda “George VI 1895-1952 / Elizabeth 1900-2002″ yazıyor. Bu isimlerin ardından bir yıldız yer alırken sonraki iki satırda ise “Elizabeth II 1926-2022 / Philip 1921-2021″ ifadeleri yer alıyor.

Kraliçe II. Elizabeth’in kız kardeşi Prenses Margaret’ın da mezarlığı Londra’nın batısındaki Windsor Kalesi’ndeki şapelde yer alıyor.

70 yıl tahtta oturan Kraliçe II. Elizabeth 8 Eylül’de İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde yaşamını yitirmiş ve yerine oğlu Charles geçmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kraliçe Elizabeth’in oğlunda “saraydan atılma” korkusu başladı22 Eylül 2022 Perşembe 19:11
  • İngiltere politika faizini son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı22 Eylül 2022 Perşembe 17:37
  • Kral 3. Charles'a suçlama22 Eylül 2022 Perşembe 09:55
  • İngiltere'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması21 Eylül 2022 Çarşamba 20:06
  • İngiltere’de Birçok Firma Haftada 4 Gün Çalışmayı Kalıcı Hale Getirecek21 Eylül 2022 Çarşamba 17:33
  • 2. Elizabeth’in cenazesine katılan Danimarka Kraliçesi Covid’e yakalandı21 Eylül 2022 Çarşamba 16:25
  • 2. Elizabeth'in tabutunun üzerindeki gizemli notun sırrı çözüldü21 Eylül 2022 Çarşamba 12:15
  • İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tabutunu çeyrek milyondan fazla kişi ziyaret etti20 Eylül 2022 Salı 18:51
  • Kral Charles'ın oğlu olduğunu iddia eden adam 'DNA testi' talep etti20 Eylül 2022 Salı 12:39
  • Kanada, İngiltere monarşisiyle bağlarını koparmayı düşünmüyor20 Eylül 2022 Salı 12:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti