Bugün hafif sağanak yağmur bekleniyor

Havanın bugün parçalı bulutlu ve yer yer hafif sağanak yağmurlu geçmesi beklenirken haftanın geri kalanında parçalı bulutlu olacak.
Rüzgar, ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, 5 Şubat Çarşamba ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
Havanın bugün parçalı bulutlu ve yer yer hafif sağanak yağmurlu geçmesi beklenirken haftanın geri kalanında parçalı bulutlu olacak.
Rüzgar, ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, 5 Şubat Çarşamba ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
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