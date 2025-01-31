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Bugün hafif sağanak yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi’nin 30 Ocak-5 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Bugün hafif sağanak yağmur bekleniyor

Havanın bugün  parçalı bulutlu ve yer yer hafif sağanak yağmurlu geçmesi beklenirken haftanın geri kalanında parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar, ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, 5 Şubat Çarşamba ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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