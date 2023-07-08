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Bulgaristan Parlamentosu'ndan euroya geçişi erteleyebilecek referanduma “hayır”

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Bulgaristan Parlamentosu, ülkenin parasal sisteminin euroya geçişini en az 2043 yılına dek ertelenmesini öngören referandum teklifini reddetti.
Bulgaristan Parlamentosu'ndan euroya geçişi erteleyebilecek referanduma “hayır”

Rusya güdümlü Vızrajdane Partisi'nin ülkenin euroya geçişinin ertelemesini öngören referandum teklifi parlamentoda görüşüldü.

212 milletvekilinin katıldığı oylamada, 68 milletvekili "evet", 98 milletvekili "hayır" oyu kullandı.

46 milletvekilinin çekimser kaldığı oylamada, teklif reddedildi.

Vızrajdane Partisi, parlamentonun ret kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını duyurdu.

Parlamentoda 37 kişilik grubu olan Vızrajdane Partisi, ülkenin euroya geçişi için referanduma gidilmesi amacıyla imza kampanyası başlatmıştı.

Parti, kampanya kapsamında "Bulgar levasının 2043 yılına kadar ülkenin tek resmi dövizi olmasına onay veriyor musunuz?" sorusu yöneltmiş ve yaklaşık 470 bin imza toplamıştı.

Ülkede parlamentonun bir referandum talebini gündeme alabilmesi için en az 400 bin vatandaşın imzası gerekiyor.

AB üyesi Bulgaristan’ın 2024'de euro para birimine geçmesi bekleniyor.

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