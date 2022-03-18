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Bunun adı iki yüzlülük: Yıllardır Suriyelileri almayan Avrupa, Ukraynalılara kucak açtı

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Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'dan kaçanların sayısı 3 milyonu aşarken, Avrupa'daki yeni mülteci krizi savaştan kaçan farklı halklara yönelik iki yüzlülüğü de gözler önüne serdi.
Bunun adı iki yüzlülük: Yıllardır Suriyelileri almayan Avrupa, Ukraynalılara kucak açtı

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'dan kaçanların sayısı 3 milyonu aşarken, Avrupa'daki yeni mülteci krizi savaştan kaçan farklı halklara yönelik iki yüzlülüğü de gözler önüne serdi.

New York Times gazetesi, yıllardır başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'dan ve Afrika'dan daha iyi bir hayat umuduyla kaçanlara kapıları kapatan birçok Avrupa ülkesinin Ukraynalılara kucak açtığına dikkat çekti. Bu çarpıcı fark, bu hafta Yunanistan'ın Türkiye'ye itmeye çalıştığı çok sayıda Suriyelinin durumunun ortaya çıkmasıyla daha da belirgin hale geldi.

Yunanistan'daki insan hakları örgütü HumanRights360, aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 30 Suriyeli sığınmacının günlerdir Türkiye'yle Yunanistan arasındaki Meriç Nehri kıyısında mahsur kaldığını bildirdi. Örgüt, Suriyelilerin günlerdir buz gibi havada beklediğini, bir çocuğun kaybolduğunu ve hamile bir kadının kanaması olduğunu belirtti.

“UKRAYNA AVRUPA ÜLKESİ”

Yunanistan, birçok Avrupa ülkesi gibi Rusya'nın işgali sonrasında Ukraynalılara kapıları açarken Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu çarşamba günü Atina'da Ukraynalı çocuklarla buluşarak “ülkesinin dayanışma görevi olduğunu” ifade etti. Ülkenin Göç Bakanı Notis Mitaraçi de, parlamentodaki konuşmasında Ukrayna'nın bir Avrupa ülkesi olduğunu, diğer ülkelerden gelenlerinse yasa dışı yollarla Yunanistan'a girmeye çalıştığını ve çoğunun mülteci statüsünün bulunmadığını söyledi.

HumanRights360, sınırda mahsur kalan Suriyelilerin bu fotoğrafını paylaştı.

ORTA DOĞULULARA DUVAR

Suriyeli sığınmacılara yönelik katı politikalarıyla tepki çeken Danimarka da bu hafta Ukraynalılara ikamet ve çalışma hakkı tanıyan bir yasayı kabul etti. Ukraynalı göçmenler, ülkeye sığınan göçmenlerin masraflarının ödenmesi için değerli eşyalarını hükümete teslim edilmesi yönündeki yasadan da muaf tutuldu.

2015'te Avrupa'da yaşanan mülteci krizinde “Polonya Polonyalılarındır” kampanyası yürüten, sağcıların iktidarda olduğu Polonya şu anda en fazla Ukraynalıyı ağırlayan ülke. Mültecilere karşı sınıra duvar ören Macaristan da Ukraynalıların memnuniyetle karşılanacağını ilan etti.

Birçok yardım örgütü, Avrupa'da “beyaz ve mavi gözlü” mültecilere kapıları açan ülkelerin insani krizde büyük bir çifte standarda imza attığına dikkat çekiyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü Judith Sunderland, “Ukraynalılara yönelik bu harika dayanışma, çoğu siyah olan dünyanın diğer bölgelerinden göçmenler ve sığınmacıların yaşadıklarıyla taban tabana zıt” dedi.

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