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Buran: Acil eylem planına ihtiyaç var

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Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran: "Bölgede her yıl ortalama sıcaklık 0.8 ile 1 derece artıyor. Acil eylem planına ihtiyaç var"
Buran: Acil eylem planına ihtiyaç var

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bölgede her yıl ortalama sıcaklığın 0.8 ile 1 derece arttığını belirterek, acil eylem planına ihtiyaç olduğu kaydetti.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla bildiri yayımladı.

23 Mart Dünya Meteoroloji Günü’nün Birleşmiş Milletler’in 23 Mart 1950 yılında kurulan ve hava, iklim ve su konularındaki yetkili organı olan Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın (WMO) kuruluşunu temsilen 1961 yılından itibaren kutlandığını aktaran Buran, Dünya Meteoroloji Günü’nün bu yılki temasının “nesiller boyunca hava, iklim ve suyun geleceği” olduğunu bildirdi.

 

Tüm insanların tek bir atmosfere sahip dünyada yaşadığını ifade eden Buran, bu nedenle meteoroloji anlamında uluslararası iş birliği ve bilgi paylaşımının şart olduğunu vurguladı.

 

- “Her yıl ortalama sıcaklıkların bir önceki yıla göre yaklaşık 0.8 ile 1.0 °C arasında arttığını gözlemlemekteyiz” diyen

Buran şu ifadeleri kullandı:

“Bölgemiz küresel ısınma ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgeler arasında bulunmaktadır. Her yıl ortalama sıcaklıkların bir önceki yıla göre yaklaşık 0.8 ile 1.0 °C arasında arttığını gözlemlemekteyiz. Mevsimler tahminlerin aksine yaşanan meteorolojik kuraklıklar, aşırı yağışlar, su baskınları ve seller dünyamızı tehdit etmeye devam etmektedir. Sera gazı emisyonlarını azaltmak ve gelecek nesillerin dünyamızda hem hayatta kalmasını hem de gelişmesini sağlamak için acil eyleme ihtiyacımız vardır.

Neyse ki hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler, hava tahminlerinin, ihbarların, erken uyarıların ve mevsimsel tahminlerin tutarlılığını büyük ölçüde artırmıştır. Herkes teknoloji sayesinde meteorolojik tahminlere hızlıca ulaşmaktadır. Hava, iklim ve su döngümüzün gelecekte geçmişten farklı olacağı konusunda hepimiz hemfikiriz. Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre ve kirletilmemiş su kaynakları bırakmak boynumuzun borcudur. 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü münasebetiyle tüm meteoroloji çalışanlarının ve gönüllü destek veren vatandaşlarımızın Meteoroloji Gününü kutlar, sağlıklı günler dilerim.”

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