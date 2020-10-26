Burun Anatomisindeki Farklılıklar Kovid-19 Sonrası 'Kalıcı Koku Kaybı' Riskini Artırıyor

Kulak Burun Boğaz, Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Altundağ ve ekibince yapılan araştırma, burun anatomisindeki farklılığın, Kovid-19 sonrası koku alma bozukluğunun kalıcı olma riskini etkilediğini gösterdi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en önemli semptomlarından birinin koku kaybı olduğu biliniyor. Tıp dilinde "anozmi" olarak adlandırılan bu durum, birçok araştırmaya da konu oldu.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Acıbadem Hastanesi Kulak Burun Boğaz, Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aytuğ Altundağ'ın aralarında nöroloji ve radyoloji alanından uzmanların bulunduğu ekiple gerçekleştirdiği araştırmada, Kovid-19 geçirenlerde koku kaybının kalıcı olup olmadığına yoğunlaşıldı.

Bunun üzerine ekip tarafından, 29'u sağlıklı olmak üzere, 24'ü Kovid-19'a, 38'i ise diğer virüslere bağlı koku alma bozukluğu olan kişilerin burun anatomileri incelendi