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Burun Estetiği Sonrası COVİD-19 Testi Yapılır mı?

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Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hünkar Batıkhan, burun estetiği ameliyatının ardından burundan sürüntü yöntemiyle yapılan COVİD-19 testinin burun sağlığı açısından hiçbir sakıncası olmadığını açıkladı
Burun Estetiği Sonrası COVİD-19 Testi Yapılır mı?

Burun estetiği yaptırmak isteyen Türkiye ve yurt dışındaki kişilerin en çok merak ettiği soruların başında "Estetik sonrası COVİD-19 testi yaptırabilir miyiz" geldiğini belirten Dr. Hünkar Batıkhan, "Burun estetiği ameliyatından bir hafta sonra COVİD-19 testi yaptırılabilir. Burun deliğinden genize doğru girilerek sürüntü alınan testin burun sağlığı açısından bir zararı bulunmamaktadır. Bu test yapılan estetik operasyon açısından bir risk oluşturmaz" dedi. 

Maske bağışıklığı güçlendiriyor

Burun estetiği yaptıran hastaların yüz maskesi kullanması hakkında da bilgilendirme yapan Dr. Batıkhan, "En son New England Journal of Medicine Dergisi'nde yapılan bir çalışmada, maskenin koronavirüs hastalığına karşı bir bağışıklık oluşturulmasında etkili olduğu bildirildi. Çalışmada maskenin virüse karşı bir aşı görevi gördüğü ifade edildi. Bu yüzden maske takmak hastalıktan korunma açısından çok önemli. Burun estetiği yaptıran hastalarımıza nasıl maske takmaları gerektiğini operasyon sonrasında anlatıyoruz. Hastalarımıza cerrahi maskenin tel kısmını biraz daha geniş ve bol bırakmalarını öneriyoruz. Öte yandan maskenin burun estetiği ameliyatının sonuçlarını olumsuz etkileyecek bir yönü de bulunmamaktadır" diye konuştu.

 

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