Burun kemik eğriliği neden kaynaklanır?

Burun kemik eğriliği ameliyatı ile burunda eğriliğe neden olan yapıların düzeltilmesi, nazal hava yolunun iyileştirilmesi ve estetik görünüme sahip bir burun oluşturulması amaçlanır.

Burnu orta hattan ikiye ayırmaya yarayan anatomik yapı septum olarak isimlendirlir. Burunda dışarıdan fark edilen eğriliklerinin büyük kısmının nedeni septumun eğri olmasıdır. Septum eğriliklerini düzeltmek için çok sayıda farklı teknik vardır. Hangi tekniğin uygulanacağı hastanın burun yapısı ve düzeltilmek istenen sorunla doğrudan ilgilidir. Burun ameliyatlarında en önemli konu ameliyat öncesi hazırlığın iyi yapılmasıdır. Ameliyat sırasında kullanılacak tekniğin ve izlenecek stratejinin hatalı belirlenmesi ameliyat başarısını etkiler. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hayati Kale konu hakkında bilgiler verdi.

Burun kemik eğriliği doğuştan veya edinsel olabilir. Sonradan oluşan eğrilik travma veya önceki bir ameliyattan kaynaklanır. Çocukluk çağında travma sonrası ortaya çıkan değişiklikler gelişim ile birlikte adeta burnun doğal yapısı haline gelir. Bu nedenle yetişkin dönemde yaşanan akut travmatik sapmalar ile gelişimsel dönemdeki sapmalar arasında fark vardır.

Septumdaki sapma kıkırdak yapılardan veya kemikli yapıdan, çoğu durumda iki unsurun farklı derecelerde birleşiminden kaynaklanır. Septum eğik, kavisli, açılı, bükülmüş, mahmuz geliştirmiş olabilir. Bu nedenle eğriliğin nedenini tatmin edebilecek rutin ya da standart diyebileceğimiz bir yöntem yoktur. Her birey için özel olarak hazırlanmış bir yaklaşım gereklidir.

Burun kemik eğriliği ameliyatı neden yapılır?

Burun kemik eğriliği ameliyatı yapılmasının temel nedeni burnu tıkayan, hava akışını etkileyen veya estetik görünümü bozan burun eğriliğini düzeltmektir.

Bazen sinüs cerrahisi veya beyin tabanına yerleşen tümörlerin çıkartılması gibi diğer işlemler sırasında da burun kemiğinin düzeltilmesi gerekebilir. Ayrıca uyku apnesi, horlama ve akut sinüzitin nedeni burun kemik eğriliği olabilir.

Şiddetli burun tıkanıklığı, sık burun kanaması veya tekrarlayan sinüs enfeksiyonlarından muzdarip olanlar veya burnunda estetik açıdan eğrilik olduğunu düşünenler kulak burun boğaz uzmanına başvurarak sorunlarının kaynağını öğrenebilirler.

Ameliyat nasıl yapılır?

Burun kemik eğriliği ameliyatı hastanın düzgün nefes almasını sağlamanın yanı sıra estetik görünümünü iyileştirmek için rinoplasti ameliyatı ile birlikte planlanabilir. Estetik görünümünden memnun olan kişiler için dış görünümü değiştirmeden yalnızca burnun işlevini geri kazandıracak şekilde septoplasti ameliyatı yapılabilir. Kısaca ameliyatın nasıl yapılacağı hastanın ameliyattan beklentisi ile ilgilidir.

Bazı kişilerde solunum sorunlarına yardımcı olmak için harici değişiklikler gerekebilir. Örneğin geçmişte herhangi bir nedenle travma geçirmiş burunda, burun görünümünü ve işlevini daha iyi hale getirmek için septumdan, kulaktan veya nadiren kaburgadan alınan kıkırdak greftlerinin burna yerleştirilmesi gerekebilir.

Burun kemik eğriliği ameliyatı genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilir. Yaklaşık bir-iki saat sürer. Hasta anestezi etkisi geçtikten sonra evine gidebilir. Ameliyat sonrası bir hafta on gün kadar burnun iyileşmesini desteklemek ve enfeksiyonu önlemek için iş yaşamından uzaklaşmak gerekebilir. Bu süre yapılan ameliyatın türü ve zorluğuna göre değişir.

CNN.