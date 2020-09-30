Burun spreyi koronavirüsün çoğalmasını yüzde 96 oranında önledi

Avustralyalı ilaç şirketi Ena Respiratory tarafından yeni tip corona virüse karşı geliştirilen burun spreyinin gelincikler üzerinde yapılan deneylerde virüsün çoğalma yeteneğini yüzde 96 oranında azalttığı görüldü.

İNSAN DENEMELERİNE 4 AY İÇİNDE BAŞLANACAK

Çalışma kapsamında 24 gelincik, corona virüse maruz kalmadan bir gün önce, bağışıklık sistemini güçlendirmek için tasarlanmış yapay bir molekül içeren iki doz çözelti aldı. Bilim insanları INNA-051 adı verilen yapay bileşiğin önümüzdeki dört ay içinde insan denemelerine gireceğini belirtti.

Söz konusu burun spreyi öncelikli olarak soğuk algınlığı ve gripten korunmaya yardımcı olmak için geliştirildi.

BOĞAZ HÜCRELERİNDE ANTİ VİRAL TEPKİLERİ HIZLANDIRDI

Önceki araştırmalar, sağlıklı gönüllülerin ve astım hastalarının boğaz hücrelerinde anti-viral tepkileri 'hızlandırdığını' ve insanlarda burun akıntısına neden olan rinovirüslere karşı 'uzun süreli koruma' sağladığını gösterdi.

BEYAZ KAN HÜCRELERİNİ ARTIRIYOR

Eğer ilaç Covid-19 hastalarında kullanım için onaylanırsa, tedavinin yaşlılar ve altta yatan sağlık sorunları olanlar da dahil olmak üzere Covid-19'dan yüksek risk altında olanlara ek savunma sağlayabileceği bildirildi.

Araştırmacılari burun spreyinin boğaz ve burnu kaplayan mukozal epitel hücrelerindeki TLR2 ve TLR6 reseptörlerini tetiklemek için tasarlanmış moleküller içerdiğini ve beyaz kan hücrelerini bu bölgelere çekerek bağışıklığı artırdığını açıkladı.

TOPLULUK YAYILMASINI DURDURABİLİR

Gelincikler üzerindeki spreyin denemesi, İngiltere Halk Sağlığı Kurumu’nda araştırma başkanı olan Profesör Miles Carroll tarafından yönetildi. Melbourne merkezli Ena Respiratory'ın genel müdürü Dr. Christophe Demaison , konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tedavimizin ne kadar etkili olduğuna şaşırdık. Gelinciklerin doğal bağışıklık tepkisini artırarak, virüsün hızlı bir şekilde yok edildiğini gördük. İnsan deneylerinde de benzer sonuçlara ulaşmayı umut ediyoruz. Buna ek olarak, tedaviye yanıtın hızlılığı, enfekte olmuş bireylerin virüsü diğerlerine geçirme olasılığının düşük olduğu anlamına gelir, bu da topluluk yayılmasının hızlı bir şekilde durması anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan, Ena Respiratory, insan denemeleri başarılı olursa ve finansman sağlanırsa, burun spreyinin büyük ölçekte üretilebileceğini belirtti. Şirket şu ana kadar 8,25 milyon dolar tutarında bir finansman sağladı.