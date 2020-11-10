Büyük Önder Atatürk Türkiye’nin Dört Bir Yanında Anıldı

Hayatın her gün hızla aktığı Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da hayat, saat 9'u 5 geçe adeta durdu.

İstanbul'da vatandaşlar, kentin farklı ilçelerindeki meydanlarında, boğaz köprülerinde seyir halindeki araçlarından inerek, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, üst geçitlerde, okullarda Ulu Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yılında andı.

Saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmaya başlamasıyla vatandaşlar 2 dakika saygı duruşunda bulundu.

Boğaz hattındaki vapurlar da sirenlerini çalarak bu ana eşlik etti.

Bazı vatandaşların saygı duruşu sırasında duygulandığı görüldü.

KADIKÖY'DE SOSYAL MESAFELİ "ATA'YA SAYGI ZİNCİRİ" OLUŞTURULDU

Kadıköy'de, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak "Ata'ya saygı zinciri" oluşturuldu.

Saat 09.05'te Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında her yıl düzenlenen saygı zinciri, pandemi önlemleri kapsamında bu yıl sosyal mesafeli olarak gerçekleştirildi.

El ele tutuşmadan, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak planlanan 6,5 kilometre uzunluğundaki zincire vatandaşlar, aralarında 2 metre mesafe bırakarak katıldı.

Kadıköy'de 2013'ten bu yana düzenlenen "Ata'ya saygı zinciri"ne denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler sirenlerini çalarak destek verdi. Dalgıçlar da denizin altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı.

İzmir'deki depremde kurtarma çalışmalarına katılan Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı-BAK Kadıköy de zincire katılarak Türk bayrağı açtı.

SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI VE İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ANMA TÖRENİ

Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gidiş alanına tören için Atatürk büstü, Türk bayrakları ve karanfil çelenkler konuldu. Törene, Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Nilgün Selvi, Terminal İşletmecisi İSG Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral ile çok sayıda yönetici, personel ve yolcu katıldı. Saat 09.05'i gösterdiğinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sirenlerin çalmasıyla hayat bir dakikalığına durdu. Havalimanında bulunanlar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile tören sona erdi.

İstanbul Havalimanı'ndaki törene de THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca, İGA yöneticileri, havalimanı personelleri ve çok sayıda yolcu katıldı. Terminal binası içerisine Türk bayrağı ve Atatürk'ün portresi asıldı.

Dış Hatlar Terminali'nin gidiş katında toplanan havalimanı personeli ve yolcular için hem Türkçe hem de İngilizce anons yapıldı. Havalimanı çalışanları ve yolcular sirenlerin çalmasıyla saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulundu. Pasaport kontrol noktalarındaki polisler de çalıştıkları bölümlerden çıkarak saygı duruşunda bulundu. Yabancı yolculardan bazıları da saygı duruşuna eşlik etti. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK TAKSİM MEYDANI'NDA ANILDI

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen anma töreninde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in yanı sıra gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar hazır bulundu.

Törende İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1. Ordu Komutanlığı ve diğer kurum, kuruluşlar, siyasi partiler anıta çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Türk bayrağının göndere çekilerek yarıya indirildiği tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

ANKARA'DA VATANDAŞLAR, SAAT 09.05'İ GÖSTERDİĞİNDE SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

Ankara'nın en işlek yerlerinde hayat, Ata'ya duyulan saygı dolayısıyla bir dakikalığına durdu.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başkentin cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar oldu.

BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İZMİR'DE ANILDI

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve protokol üyeleri de katıldı.

Bakan kurum ve protokol üyelerinin Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından saat 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı göndere çekildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na meydanın çevresindeki vatandaşlar da araçlarından inerek eşlik etti.

İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan deprem sonrası kurulan çadır kentlerde de Atatürk'ü anma törenleri yapıldı. Deprem çadırlarına Türk bayrağı asıldı, depremzedeler de saygı duruşunda bulundu.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı içinde kurulan çadır kentte 09.05'de Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun da katılımıyla yapılan saygı duruşuna depremzedeler, Türk Kızılay ve AFAD ekipleri ile gönüllüler katıldı.

İstiklal Marşı'nın ardından bando, marşları seslendirdi.

Bayraklı 75. Yıl Parkı içinde oluşturulan çadır alanında da vatandaşlar, Atatürk büstü önünde toplandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla saygı duruşuna depremzedeler, büste çiçek bıraktı.

Saat 09.05'de kentte trafik dururken, araçlarından inen vatandaşlar korna çalarak sirene eşlik etti.

Yurdun dört bir yanında da atandaşlar, saat 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında yurdun dört bir yanında düzenlenen törenlerle anıldı.